Clausura de las escuelas de verano municipales y el campamento social

El Ayuntamiento de Mislata ha concluido el campamento social y las escuelas de verano de las vacaciones estivales. Las dos iniciativas municipales, que tienen como objetivo brindar soluciones de conciliación laboral y familiar, han ofrecido más de 500 plazas durante los meses de julio, agosto y los primeros días de septiembre. Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, «el compromiso con la conciliación laboral y familiar es una prioridad para este equipo de gobierno, y estos programas han demostrado ser una solución efectiva y significativa para nuestros vecinos y vecinas».

Las escuelas de verano, organizadas por los Centros Jóvenes de Mislata y la Casa de la Dona, se desarrollaron por quincenas hasta esta semana previa al inicio del curso escolar. Esta iniciativa municipal se centra en proporcionar un espacio de convivencia y aprendizaje para niños y jóvenes de entre los 3 y 16 años. Cientos de niños disfrutaron de sus vacaciones participando en juegos, talleres y actividades deportivas en diferentes centros educativos. Uno de los aspectos más destacados ha sido el enfoque en la perspectiva de género en todas las dinámicas para fomentar la igualdad desde una edad temprana.

Por otra parte, el CEIP Ausiàs March acogió a un total de 150 niños y niñas de Mislata, con edades comprendidas entre los tres y 14 años, en el campamento social de verano. Este programa, organizado por la Concejalía de Bienestar Social, lleva más de una década brindando apoyo a familias mislateras necesitadas, permitiéndoles conciliar su vida laboral cuando sus hijos e hijas no tienen escuela.