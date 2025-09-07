Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en el Gordo de la Primitiva de hoy: dos nuevos millonarios se llevan más de 12.012.682 euros
Participantes en algunas de las actividades estivales de Mislata. LP

Clausura de las escuelas de verano municipales y el campamento social

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:26

El Ayuntamiento de Mislata ha concluido el campamento social y las escuelas de verano de las vacaciones estivales. Las dos iniciativas municipales, que tienen como objetivo brindar soluciones de conciliación laboral y familiar, han ofrecido más de 500 plazas durante los meses de julio, agosto y los primeros días de septiembre. Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, «el compromiso con la conciliación laboral y familiar es una prioridad para este equipo de gobierno, y estos programas han demostrado ser una solución efectiva y significativa para nuestros vecinos y vecinas».

Las escuelas de verano, organizadas por los Centros Jóvenes de Mislata y la Casa de la Dona, se desarrollaron por quincenas hasta esta semana previa al inicio del curso escolar. Esta iniciativa municipal se centra en proporcionar un espacio de convivencia y aprendizaje para niños y jóvenes de entre los 3 y 16 años. Cientos de niños disfrutaron de sus vacaciones participando en juegos, talleres y actividades deportivas en diferentes centros educativos. Uno de los aspectos más destacados ha sido el enfoque en la perspectiva de género en todas las dinámicas para fomentar la igualdad desde una edad temprana.

Por otra parte, el CEIP Ausiàs March acogió a un total de 150 niños y niñas de Mislata, con edades comprendidas entre los tres y 14 años, en el campamento social de verano. Este programa, organizado por la Concejalía de Bienestar Social, lleva más de una década brindando apoyo a familias mislateras necesitadas, permitiéndoles conciliar su vida laboral cuando sus hijos e hijas no tienen escuela.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  5. 5 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  8. 8

    EE UU se compromete a asfixiar la economía de Rusia «si la UE nos sigue» tras su último ataque a Ucrania
  9. 9

    Mazón encuentra su relato para el nuevo curso
  10. 10 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Clausura de las escuelas de verano municipales y el campamento social

Clausura de las escuelas de verano municipales y el campamento social