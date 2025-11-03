Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Participación de Llíria en el foro. LP

La ciudad participa en el Foro Global de Ciudades Culturales de Daegu 2025

LLÍRIA

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:07

Llíria ha participado en el Foro Global de Daegu 2025"en el marco del Workshop Internacional sobre Ciudades Culturales del Este Asiático 2025. El simposio se ha desarrollado en este municipio de Corea del Sur, que es como la localidad edetana Ciudad Creativa de la Música por la Unesco.

La capital de Camp de Túria ha estado representada por Loles Merino, focal point y responsable de Llíria Ciudad Creativa de la Música, que ha formado parte en el panel de debate e intercambio de experiencias con la ponencia 'Mirando hacia el futuro de nuestros músicos'.

Según Merino, «este foro colaborativo ha tenido el objetivo de unir Ciudades Creativas de la Unesco de diferentes continentes, para compartir el mensaje del arte y la música como herramienta de conexión, colaboración, armonía, paz y libertad».

Este evento, organizado y financiado por Daegu, nace de la iniciativa de las Ciudades Creativas de Asia, uniendo a Daegu (Corea del Sur), Kyoto (Japón) y Changsha (China) bajo el lema 'Tres ciudades, una armonía', y que busca fortalecer la cooperación entre las ciudades culturales de la Unesco.

La 'focal point' de Llíria ha destacado que «en el encuentro se han abierto nuevas vías y posibilidades de generar intercambios musicales y programas de trabajo con músicos de nuestra ciudad, contribuyendo así al objetivo de poder internacionalizar a nuestros jóvenes profesionales y artistas».

