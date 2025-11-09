Más capacidad para garantizar la información pública ante emergencias

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21 Compartir

El Ayuntamiento de Albal continúa avanzando en la implantación de medidas orientadas a garantizar la difusión de información pública en situaciones de emergencia, especialmente tras los episodios vividos en 2024, como la dana y el apagón nacional del mes de abril. A raíz de aquellos hechos, se activaron nuevos planes municipales de mejora de la resiliencia comunicativa y se han ejecutado actuaciones concretas para asegurar la autonomía informativa del municipio.

Entre las inversiones ya finalizadas se encuentra la instalación de la nueva antena de la emisora municipal Radio Sol en el propio edificio consistorial, lo que permite reforzar y mejorar la cobertura radiofónica en todo el término de Albal. Junto a ello, el Ayuntamiento ha habilitado una nueva cabina de radio interna, preparada para asumir la emisión en caso de caída o inaccesibilidad de los estudios desde los que se opera habitualmente. De este modo, se garantiza que, ante cualquier incidencia o emergencia, se puedan transmitir mensajes oficiales desde el consistorio en muy corto plazo y con independencia de infraestructuras externas.

El concejal de Radio, Joan Carles Puchalt, subraya los objetivos de esta línea de trabajo: «Tras los acontecimientos recientes vimos las carencias y las necesidades para hacer frente a futuras emergencias. La información es clave para gestionar situaciones de riesgo y para salvar vidas». Asimismo, se encuentra ya en fase de proyecto la instalación de placas solares en la cubierta del Ayuntamiento, con la finalidad de dotar de alimentación autónoma al sistema emisor de Radio Sol. El propósito es asegurar que, incluso en un corte eléctrico generalizado, la antena y la cabina dispongan de energía propia a través de baterías solares.

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que, dentro de los nuevos planes municipales de emergencia, se recomienda contar en los hogares con un pequeño receptor de radio a pilas, como canal fiable de acceso a la información pública en escenarios de crisis. Estas actuaciones, impulsadas desde la concejalía de Radio y con la colaboración de la dirección de Radio Sol, permitirán incrementar sustancialmente la capacidad del municipio para mantener comunicación institucional continua y directa con la población en cualquier circunstancia.