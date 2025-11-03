Canet celebra la Ruta de la Tapa del 7 al 23 de noviembre

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:07 Comenta Compartir

Canet d'en Berenguer se prepara para celebrar la octava edición de la Ruta de la Tapa, una de las citas más importantes del calendario gastronómico de la localidad. La ruta se desarrollará entre el viernes 7 y el domingo 23 de noviembre y contará con la participación de diez establecimientos, tres más que en la anterior edición. Según explicó Pere Antoni, alcalde de Canet, «la Ruta de las Tapas es, desde que comenzó a celebrarse, uno de los mejores escaparates de la gastronomía local y de sus restaurantes. Estamos muy contentos porque es una cita que cada año va a más y se ha convertido en un elemento fundamental dentro de nuestra política de desestacionalización del turismo en el municipio».

Durante tres fines de semana consecutivos, de viernes a domingo, los y las amantes de la buena cocina podrán disfrutar de pequeños bocados elaborados con esmero por los mejores cocineros y cocineras de la localidad, apostando -como en ediciones anteriores- por productos de proximidad y de máxima calidad. La oferta incluirá un amplio surtido de tapas, muy variadas entre sí, que permitirán dar a conocer la riqueza gastronómica de la zona, así como los bares, restaurantes y gastroespacios con los que cuenta Canet, tanto en la zona de playa como en el casco urbano. La iniciativa busca, además, dinamizar el sector hostelero durante el mes de noviembre.

María Martínez, concejala de Comercio, destacó que «estamos muy satisfechos: son ya ocho años los que llevamos realizando esta iniciativa, que no deja de crecer y ha contribuido a posicionar a Canet como una referencia gastronómica del Camp de Morvedre. Este año, además, nos alegra anunciar que ha aumentado el número de participantes. Ahora solo falta superar el éxito de público de ediciones anteriores».

La ruta incluirá también el sorteo de dos cenas valoradas en 60 euros, en el que podrán participar quienes completen los boletos -los llamados Tapaportes-, sellados por al menos cuatro establecimientos. Además, habrá un premio especial para quienes visiten los diez locales participantes.

En cuanto a la mejor tapa, por tercer año consecutivo se contará con un jurado formado por distintas asociaciones locales, que decidirá cuál ha sido el mejor bocado de esta edición. Habrá también un segundo galardón otorgado por el público mediante votación. Los premios se entregarán durante la Gala del Comercio, que se celebrará a finales de enero de 2026.