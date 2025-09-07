El Camino del Cid en Castellón, historia viva sobre dos ruedas

Extras. CASTELLÓN Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:26 Compartir

El Camino del Cid, uno de los grandes itinerarios culturales de España, encuentra en la provincia de Castellón uno de sus tramos más ricos y sorprendentes. Inspirado en las gestas de Rodrigo Díaz de Vivar, este recorrido combina historia, paisaje y aventura a lo largo de más de 2.000 kilómetros que atraviesan ocho provincias. Castellón aporta al itinerario un entorno diverso, cargado de valor estratégico y con un patrimonio medieval que todavía hoy se percibe como una presencia activa.

La ruta por tierras castellonenses discurre entre sierras abruptas, valles interiores y pueblos que conservan su fisonomía histórica. A lo largo del recorrido, el viajero se adentra en enclaves detenidos en el tiempo, donde la arquitectura defensiva, las iglesias románicas o las murallas medievales continúan formando parte de la vida cotidiana. El interior de Castellón destaca por su variedad orográfica. Comarcas como el Alto Palancia, el Alto Mijares o el Maestrazgo ofrecen un paisaje cambiante que transita en pocos kilómetros de escarpadas montañas a llanuras cultivadas. En los últimos años, la ruta del Camino del Cid se ha adaptado para ser recorrida en bicicleta, lo que amplía su atractivo a un perfil de visitante activo, tanto nacional como internacional. Las opciones abarcan desde recorridos de montaña hasta tramos asfaltados y caminos de grava. En Castellón, las rutas BTT cruzan parajes de gran belleza en el Maestrazgo y el Alto Mijares, con itinerarios exigentes que enlazan pueblos históricos con entornos de alto valor ecológico. Por otra parte, quienes prefieren la bicicleta de carretera encuentran en las vías secundarias castellonenses un trazado accesible y cómodo, con etapas bien conectadas y servicios pensados para el cicloturismo.

El itinerario de bicicleta de montaña está diseñado para quienes buscan recorrer tramos naturales, con una mezcla de caminos rurales, senderos, pistas forestales y pasos técnicos. En la provincia de Castellón, esta modalidad cobra especial protagonismo por el carácter montañoso del territorio y la riqueza paisajística del Maestrazgo y el Alto Mijares. Unos escenarios perfectos para recorrer en etapas y disfrutar del deporte y la naturaleza.

Entre las rutas más destacadas se encuentran la denominada La Conquista de Valencia que corresponde al tramo entre Teruel y Valencia. Se trata de un recorrido que atraviesa Castellón de norte a sur, pasando por localidades como Jérica, Segorbe y Montanejos. Está adaptada para bicicletas de montaña con desvíos respecto al trazado senderista en tramos con mayor dificultad técnica.

Por otro lado, y como parte de este camino histórico se encuentra el Anillo de Morella. En este caso el ciclista afronta un trazado circular de unos 104 km con salida y llegada en Morella. Una opción idónea para disfrutar de un fin de semana a pedales, al ofrecer un recorrido exigente en lo físico, pero altamente gratificante a nivel visual e histórico.

Un escalón por encima en cuanto a distancia y reto se encuentra el Anillo del Maestrazgo. Con cerca de 240 km, es uno de los tramos más completos y duros de la red habilitada para el ciclismo de montaña de la provincia. Entre otros enclaves, une localidades de obligada visita como Vilafranca del Cid y Culla, y atraviesa entornos de gran valor.

