Begoña Carrasco: «La colaboración entre puerto y ciudad está abriéndola al mar»

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha valorado los avances en la relación entre el puerto de Castellón y la ciudad, a través de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. Carrasco se ha referido a esta colaboración después de asistir a la presentación del edificio de la nueva sede de la Autoridad Portuaria y en el que también está previsto que se instale la nueva ubicación del Museu de la Mar. Un acto que ha presidio el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez. Una presentación en la que también han estado presentes la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, y la concejala de Cultura, María España.

La alcaldesa ha afirmado que «esta nueva etapa de colaboración entre instituciones está siendo clave para que, después de muchos años, Castellón se abra de manera definitiva al mar. Un objetivo que se consigue a través de diferentes proyectos en los que se está trabajando últimamente a través de la Comisión Puerto-Ciudad, que se está reuniendo de manera periódica y donde se están impulsando estas iniciativas que tienen que ver con la apertura de nuestra ciudad y del Grao poniéndolo en valor y haciendo más visible nuestra fachada litoral.

Respecto a la nueva sede de la Autoridad Portuaria, Carrasco ha resaltado que «con la nueva sede, que ocupará el espacio de la antigua Comandancia de Marina, la ciudadanía ganará nuevo espacios públicos, con una nueva plaza abierta al público que nos va a permitir ver el mar desde el Paseo de Buenavista».

«Además, también vamos a poder contar con un nuevo Salón de Actos en el Grau, que se sumará al existente en el Centro Cultural La Marina e incluso con una azotea para la organización de eventos tal y como hemos podido comprobar en la presentación de esta nueva sede para la Autoridad Portuaria», ha detallado la alcaldesa. Así, Begoña Carrasco se ha referido, además del proyecto de la nueva sede de la Autoridad Portuaria que acogerá el Museu de la Mar, a otras iniciativas como «la reforma de la Rotonda del Centenario del Puerto o la reforma de la fuente del Edificio Moruno, una de las imágenes más icónicas del Grao, que ahora está más abierto y es más accesible a la ciudadanía».

La primera edila ha resaltado del mismo modo «la nueva plaza que, gracias a la colaboración entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Castellón, hemos logrado la cesión para del Jardín del Puerto durante los próximos 20 año, que pone a disposición de la ciudadanía del Grao y del resto de la ciudad otro espacio, donde pondremos también en marcha su kiosco para convertirlo en un nuevo punto de encuentro para las familias».

Por último, Begoña Carrasco, ha querido también destacar «uno de los últimos proyectos en el que estamos trabajando, codo con codo con el Puerto y con la colaboración de la Fundación Ferrocarriles Españoles como es la Vía Verde del Grau por el Camí de la Pedrera».

«Se trata de un proyecto que une patrimonio, medio ambiente y turismo, conectando el puerto con el entorno de la ermita de la Magdalena. Con la puesta en valor de las vías del tren que llegaban desde la estación de Las Palmas hasta el Grau. Un proyecto que servirá también para dinamizar el Grao de Castellón y toda nuestra ciudad, incorporando un nuevo recurso turístico de primer nivel como es la Vía Verde para disfrute de nuestros vecinos y de la gente que visita nuestra ciudad», ha manifestado la alcaldesa.