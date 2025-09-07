El Ayuntamiento vuelve a organizar un homenaje a las parejas que cumplen 50 años

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27 Compartir

El Ayuntamiento de Godella, a través de la concejalía de Servicios Sociales, organiza un año más el homenaje a las Bodas de Oro en conmemoración de aquellas parejas que celebran sus 50 años de casados. El homenaje tendrá lugar el próximo lunes 29 de septiembre en la gala de inauguración de la Semana del Mayor de municipio de l'Horta Nord. Los matrimonios que estén interesados en participar en este reconocimiento deben inscribirse hasta el próximo 15 de septiembre en Villa Teresita de lunes a viernes en horario de 11 a 14 horas. Ambos deben estar empadronados en la localidad.