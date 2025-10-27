El Ayuntamiento reconoce la labor del deporte local en la gala Bétera viu l'Esport

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10 Compartir

LEl Ayuntamiento de Bétera ha celebrado por tercer año consecutivo una gala que reconoce a deportistas, clubes y entidades que llevan el nombre de Bétera dentro y fuera de sus fronteras. El área de Deportes ha querido, una vez más, demostrar con esta gala Bétera viu l'Esport que cada triunfo, cada entrenamiento, los valores que se inculcan y la pasión que se pone en cada disciplina representa a Bétera y la hace grande porque, tal y como ha explicado la alcaldesa y concejala de Deportes, Elia Verdevío, «el deporte en Bétera es una forma de ser, de convivir y de crecer como comunidad y desde el Ayuntamiento seguimos fomentando el deporte porque es apostar por el futuro de nuestro municipio e invertir no sólo en infraestructuras sino en personas, bienestar, salud y convivencia».

Este evento deportivo ha comenzado con la bienvenida del presentador, Carles Fuentes, del CEA Bétera, quien ha sido el encargado de conducir la Gala y de presentar a las jóvenes deportistas del Club de Gimnasia Rítmica ELCAR, que han abierto el acto con una espectacular coreografía.

Acto seguido, ha comenzado la ceremonia de entrega de reconocimientos. Unos premios que han sido elaborados por los usuarios de Prisma Bétera. Gracias a ellos, el Consistorio ha dotado este acto de un valor humano añadido que ha contribuido a que esta gala no sólo celebre resultados, sino también personas y valores.

En ese sentido, en el primer bloque se ha premiado a Laura Barona Rodríguez por su labor como entrenadora de Tenis de la Escuela de del Grupo Recreación Deportiva Tenis Bétera; a Antonio Leyton Alemany por su trabajo como entrenador y por el ascenso a 1.ª División Masculina del Baloncesto Bétera; a Paula Santos Picón por su trayectoria dentro del CGR ELCAR Bétera, un reflejo de esfuerzo, compromiso y pasión por la gimnasia rítmica; a María de la Cabeza Cáceres Carda, de la Escuela de Artes Marciales Xinwu, por su trabajo constante, su actitud positiva y su compromiso con esta disciplina la convierten en un referente dentro de la escuela y en una inspiración para todos sus compañeros; a Yaroslav Slobodyuk, del Club Blu Volley, por su 3.ª posición en el Campeonato del Mundo de Voleibol de Veteranos; a Juan Caballero Fuset, del Club Natación S.O.S., por proclamarse Campeón de España de carrera con tabla categoría cadete y también en la categoría juvenil y tercero en carrera con ski categoría juvenil; a Jaume Codina García, de la Escuela de Kárate Funakoshi Bétera, por más de 15 años de trayectoria en activo, dedicando buena parte de su vida al kárate y al aprendizaje continuo de esta disciplina, y por su esfuerzo y constancia, que han sido recompensados recientemente con la obtención del cinturón negro; a Alejandra Seguí Soria, del CEA Bétera Triatlón, por subir a lo más alto del pódium y proclamarse subcampeona de España Sub23 Tri Olimpic, 3.º Absoluta en el Campeonato de España Elite y seleccionada para el Campeonato del Mundo Sub23 este mes de octubre en Wollongon; y al equipo de Competiciones Danza 24/25 de Es Danza Bétera, porque representa la energía, el compromiso y la ilusión de toda una escuela.

Tras el primer bloque, los asistentes han podido disfrutar de una increíble actuación de las deportistas de Es Danza y a continuación ha comenzado el segundo bloque de premiados en el que se ha reconocido a Samuel Torres López, del Club Taekwondo Bétera, por erigirse Campeón de la Liga Autonómica modalidad Poomsae Paratekwondo junior masculino; a Saúl Porcar Bernat, del Club Tiro con Arco Carraixet, por haberse proclamado Campeón de España en sala por equipos masculino arco compuesto cadete; a Paco Campos Mainero, de la Asociación Tori Damura de aikido, por su compromiso con esta disciplina y su constante búsqueda del equilibrio y la mejora continua lo han convertido en un referente dentro de la asociación; a Enrique Muñoz Barragán, por su vinculación al CF Bétera desde 1999, aportando su dedicación y liderazgo en diferentes cargos dentro de la directiva, incuyendo cuando, enntre 2013 y 2021 asumió la presidencia del club, período en el que contribuyó decisivamente a consolidar el fútbol en la población; a Ángel Laso González, de la Escuela Lucha Bétera, por su trabajo como miembro fundador de la Federación Valenciana de Kick Boxing, además de árbitro internacional y árbitro mundial y cinturón negro cuarto dan en Taekwondo y cinturón negro séptimo dan en kick boxing; a Manuel García Requena, del Club Ciclista BTT Bétera, por su compromiso con el ciclismo de montaña y su perseverancia en cada ruta, lo convierten en un referente dentro del club; a Caixa Popular por su colaboración y apoyo a la Volta Caixa Popular a Mas Camarena desde la primera edición; a Elena Violeta Ionita, porque lidera con pasión y compromiso el Club Fit Kid Bétera, impulsando el crecimiento y la consolidación de esta modalidad en nuestra localidad; ty a Josefina Garrido Campos, de Bétera Fit, que destaca por su esfuerzo, dedicación y constancia en la práctica del fitness, sirviendo de inspiración para todos los miembros de la asociación.

Además al final de la Gala, el área de Deportes, también ha querido reconocer la labor de la conserje, Rosario Tomás Lobo, una persona que en palabras de la alcaldesa, Elia Verdevío, «es una pieza fundamental en el día a día de nuestro Polideportivo. Su trabajo, amor por el deporte y cariño a los clubes la han hecho merecedora de este homenaje».