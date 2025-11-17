Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja una lluvia de premios este domingo
Vista de la localidad. LP

El Ayuntamiento participa en un proyecto europeo para reforzar el liderazgo juvenil

Extras.

VILAMARXANT

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18

El Ayuntamiento de Vilamarxant participa en la redacción de un proyecto europeo dentro del programa Erasmus+, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar a los municipios en su preparación para acceder a fondos europeos y reforzar su presencia en el ámbito internacional. Este proyecto, que recibe el nombre de 'Vylgreen', trata de reforzar el liderazgo juvenil en Vilamarxant a través del emprendimiento ecológico, combinando sostenibilidad con la creación de un huerto vertical comunitario como espacio de aprendizaje práctico e intergeneracional, donde las personas jóvenes de la localidad colaborarán con agricultores locales e ingenieros agrónomos para unir tradición e innovación.

Este programa, que se desarrolla a través de una dotación económica de la Diputación de Valencia, permitirá que Vilamarxant avance en la redacción de esta propuesta orientada a impulsar nuevas oportunidades para la juventud, promover iniciativas de futuro y establecer colaboraciones con entidades de otros países. Se trata de un paso adelante que reafirma la voluntad de Vilamarxant de abrirse a Europa y de situarse a la vanguardia en las dinámicas de cooperación y coordinación. El alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, explica que «este espaldarazo económico nos facilitará la redacción técnica y estratégica del proyecto y contribuirá a mejorar la capacidad del municipio para participar en programas europeos vinculados a diferentes ámbitos, como el desarrollo local, la formación y la innovación».

«Esta iniciativa consolida la apuesta de Vilamarxant por el progreso, la apertura a nuevas oportunidades y una visión de futuro conectada con Europa, situándonos como un municipio activo, ambicioso y preparado para aprovechar las oportunidades de la cooperación internacional», ha indicado el primer edil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  2. 2 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  3. 3 Los famosos que han estado en Cheste
  4. 4

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  5. 5 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  6. 6

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  7. 7

    La estación que cambió el centro de Valencia
  8. 8

    Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos
  9. 9 Palomas toman una plaza en Quatre Carreres en plena crisis por la gripe aviar
  10. 10

    Pérez Llorca, un año para intentar salir del barro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento participa en un proyecto europeo para reforzar el liderazgo juvenil

El Ayuntamiento participa en un proyecto europeo para reforzar el liderazgo juvenil