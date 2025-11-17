El Ayuntamiento participa en un proyecto europeo para reforzar el liderazgo juvenil

Extras. VILAMARXANT Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18 Compartir

El Ayuntamiento de Vilamarxant participa en la redacción de un proyecto europeo dentro del programa Erasmus+, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar a los municipios en su preparación para acceder a fondos europeos y reforzar su presencia en el ámbito internacional. Este proyecto, que recibe el nombre de 'Vylgreen', trata de reforzar el liderazgo juvenil en Vilamarxant a través del emprendimiento ecológico, combinando sostenibilidad con la creación de un huerto vertical comunitario como espacio de aprendizaje práctico e intergeneracional, donde las personas jóvenes de la localidad colaborarán con agricultores locales e ingenieros agrónomos para unir tradición e innovación.

Este programa, que se desarrolla a través de una dotación económica de la Diputación de Valencia, permitirá que Vilamarxant avance en la redacción de esta propuesta orientada a impulsar nuevas oportunidades para la juventud, promover iniciativas de futuro y establecer colaboraciones con entidades de otros países. Se trata de un paso adelante que reafirma la voluntad de Vilamarxant de abrirse a Europa y de situarse a la vanguardia en las dinámicas de cooperación y coordinación. El alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, explica que «este espaldarazo económico nos facilitará la redacción técnica y estratégica del proyecto y contribuirá a mejorar la capacidad del municipio para participar en programas europeos vinculados a diferentes ámbitos, como el desarrollo local, la formación y la innovación».

«Esta iniciativa consolida la apuesta de Vilamarxant por el progreso, la apertura a nuevas oportunidades y una visión de futuro conectada con Europa, situándonos como un municipio activo, ambicioso y preparado para aprovechar las oportunidades de la cooperación internacional», ha indicado el primer edil.