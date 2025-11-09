El Ayuntamiento homenajea a los voluntarios que ayudaron tras la dana

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21 Compartir

Con un teatro lleno hasta la bandera, el Ayuntamiento de Loriguilla homenajeó a todos los voluntarios y voluntarias que, anónimamente, ayudaron en aquellos días de lodo y desesperación tras los efectos de la dana que asoló la localidad y gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Loriguilla se vio afectado en sus dos términos municipales, el viejo en la comarca de Los Serranos y el actual en Camp de Túria, y vio como algunas de sus infraestructuras y comunicaciones esenciales se vían seriamente dañadas por los efectos de la tremenda barrancada de ese día.

Policía, Protección Civil, trabajadores y trabajadoras del propio consistorio y la empresa Lorisum, Servicios Sociales, Cáritas Parroquial Loriguilla, empresas colaboradoras, otros ayuntamientos... Todos tuvieron representación en un acto de homenaje en el que especialmente de dio valor a aquellos vecinos y vecinas de este y otros pueblos que tanto ayudaron cuando más se necesitaba.

«Desde Loriguilla al mundo: Gracias», destacan desde el Consistorio, tras una jornada llena de emoción y homenaje, en la que se entregó un detalle a cada uno de los colectivos que formaron parte de las labores de recuperación durantes los primeros días y de reconstrucción a lo largo de este duro año desde que el agua arrasó todo a su paso.