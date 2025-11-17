El Ayuntamiento dona cuatro obras a la Junta Local Contra el Cáncer

Extras. ALBORAYA Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18 Compartir

El Ayuntamiento de Alboraya ha formalizado la donación de un total de cuatro obras de arte a la Junta Local Contra el Cáncer de Alboraya, con el objetivo de que la entidad benéfica pueda rifarlas en su próxima Gala Anual y destinar los fondos recaudados a la lucha contra el cáncer. El acto de entrega ha contado con la presencia del alcalde, Miguel Chavarría Díaz, la concejalas de Cultura, Conxa Villena, y de Servicios Sociales, Susana Cazorla; y la presidenta de la Junta Local Contra el Cáncer.

Por un lado, se ha hecho entrega del cuadro galardonado con el Tercer Premio del XII Concurso de Pintura al Aire Libre "Pinta al Carrer 2025", cuya autoría corresponde a Pablo Rubén López Sanz. La cesión de esta obra, tal y como establecen las bases del concurso, se realiza específicamente para que la asociación pueda proceder a su rifa. Por otro lado, se han donado tres cuadros del artista Ángel Granero Cózar, que llevan por título 'La Pintura como Terapia al Párkinson'. Se trata de reproducciones impresas sobre papel, enmarcadas y con unas medidas de 50x70 cm cada una, realizadas entre 2020 y 2022. Estas obras fueron expuestas en la Casa de Cultura José Peris Aragó en febrero de 2023 y donadas previamente por el artista al consistorio en marzo de ese mismo año.

La presidenta de la Junta Local Contra el Cáncer ha aceptado ambas donaciones, asumiendo el compromiso de rifar las cuatro obras en la Gala Anual que la asociación celebró ayer domingo en los Salones Olympia de la localidad de l'Horta Nord, destinando la totalidad de los fondos obtenidos a financiar sus proyectos de apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad.