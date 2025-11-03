Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Instalación de uno de los elementos de homenaje. LP

El Ayuntamiento dedicará un paseo a los voluntarios que ayudaron en la dana

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:06

El Ayuntamiento de Loriguilla llevó al Pleno Ordinario del pasado día 30, la proposición para nombrar al paseo entre rotondas como paseo de los Voluntarios de la Dana. Una travesía que, a partir de esta semana, llevará para siempre el nombre de aquellos héroes anónimos que escribieron la historia más bonita de Loriguilla con sus actos desinteresados.

Este paseo conectará el pueblo con las nuevas zonas verdes y el bosque urbano que se está plantando en estos momentos. «Para que nadie se despiste, un corazón de piedra latirá, silente, en la entrada de nuestro pueblo», destacan desde el Consistorio. Esta pieza, impulsada por el generoso corazón de Speranza Gracias Pueblo y materializada por la generosidad de Altuna y Uría, lleva grabado un mensaje sencillo y eterno: «El amor da esperanza al corazón».

Durante la pasada semana el Ayuntamiento continuó con los actos previstos en conmemoración y recuerdo de la riada. «Seguimos, unidos y más fuertes», destacan.

Loriguilla fue una de las localidades más castigadas por los efectos de la dana en la comarca de Camp de Túria. Los accesos al casco urbano moderno quedaron seriamente dañados y numerosos caminos y parte del casco histórico del pueblo, situado en Los Serranos, sufrieron daños que todavía están siendo reparados por el Consistorio con ayuda de las administraciones.

