El Ayuntamiento comienza a estudiar la ampliación del gimnasio municipal

Extras. VILAMARXANT Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56 Compartir

El Ayuntamiento de Vilamarxant, a través de su Concejalía de Deportes, da sus primeros pasos en el estudio del proyecto de ampliación del gimnasio municipal. A través de una inspección técnica previa en las instalaciones, el consistorio ha empezado a evaluar el conjunto de las actuaciones que pretende realizar en estas infraestructuras, que podrían verse ampliadas en una capacidad de entre 200 y 300 metros cuadrados aproximadamente.

Este proyecto formaría parte del Plan Abierto de Inversiones de la Diputación de Valencia, que ofrece un programa provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. El objetivo es poner a la disposición de la ciudadanía de Vilamarxant un recinto mucho más moderno y espacioso, con salas de musculación y actividades dirigidas más extensas y confortables.

«La población de Vilamarxant se ha incrementado mucho en los últimos años, superando los 11.000 habitantes. Y esto, unido a la creciente tendencia de la sociedad a incorporar la práctica deportiva en su día a día, nos empuja a impulsar proyectos que renueven y mejoren nuestras instalaciones», ha explicado el alcalde, Héctor Troyano.

Por su parte, el concejal de Deportes, Julio Zarzo, ha indicado que "buscamos que nuestro vecindario sienta que no es necesario desplazarse fuera del municipio para tener a su alcance unas infraestructuras deportivas modernas y de calidad". Con este estudio previo, el Ayuntamiento de Vilamarxant empieza a trabajar en este nuevo proyecto deportivo para la localidad.