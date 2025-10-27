Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva deja dos premios de 83.000 euros en dos provincias
Los trabajos comenzaron hace un año. LP

El Ayuntamiento actúa sobre las construcción ilegales de la huerta

Extras.

MONCADA

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10

El Ayuntamiento de Moncada, a través de la Concejalía de Urbanismo y disciplina urbanística, sigue avanzando en su compromiso con la preservación y la defensa del entorno agrícola del municipio. Tras adherirse a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), se ha iniciado una colaboración entre ambas entidades en la actuación y detección de construcciones ilegales en suelo de huerta.

La adhesión a la AVPT permite al Ayuntamiento actuar con mayor eficacia y coordinación frente a las infracciones urbanísticas, reforzando así la capacidad institucional para proteger el territorio y garantizar que la huerta se mantenga como espacio productivo, sostenible y de valor medioambiental.

Este trabajo, que comenzó hace un año, está dando sus frutos. Muestra es que la AVPT ha notificado al consistorio la primera resolución de iniciación de la restauración de la legalidad urbanística de la huerta, actuando así sobre una construcción ilegal en la huerta de Moncada.

El Concejal de Urbanismo, Pep Esplà, ha destacado la relevancia de esta colaboración: «La huerta de Montcada es uno de los espacios más valiosos de nuestro patrimonio natural y cultural. Protegerla no sólo significa cumplir la ley, sino también preservar nuestra identidad y el equilibrio ambiental de nuestro municipio.»

El Ayuntamiento de Montcada reitera su compromiso con la protección del territorio y el desarrollo sostenible, colaborando estrechamente con las instituciones autonómicas para asegurar el buen cumplimiento de la normativa y la conservación del entorno agrícola.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  3. 3 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  6. 6 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  7. 7

    Un amasijo de desolación y chatarra junto a la A-3
  8. 8

    La familia valenciana de un divo como Raphael
  9. 9

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol
  10. 10 La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento actúa sobre las construcción ilegales de la huerta

El Ayuntamiento actúa sobre las construcción ilegales de la huerta