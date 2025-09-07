Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detalle del cartel anunciador de la campaña. LP

Ayuda directa para cítricos frente a la mosca de la fruta

EL PUIG DE SANTA MARÍA

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27

El Ayuntamiento de El Puig ha informado a la ciudadanía de la puesta en marcha de una nueva línea de ayudas por parte de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, destinada a reforzar la campaña de control de la mosca de la fruta o Ceratitis capitata en cítricos de variedades tempranas.

La ayuda está dirigida exclusivamente a las siguientes variedades: M-7, Fukumoto, Navelina, Tomatera, Orogrande, Clementina fina, Washington Navel, Navel Foyos, Clemenules, Nulessin, Newhall, Caracara, Salustiana y Nueva. Podrán acogerse tanto las explotaciones ecológicas como las convencionales. Los gastos de aplicación correrán a cargo de los agricultores.

Para solicitar las ayudas, se precisa de la siguiente documentación: El DNI del titular de la explotación, el carné de usuario profesional de productos fitosanitarios, los datos de las parcelas y el listado de las variedades para las que se solicita la ayuda. Se deben entregar los documentos al Ayuntamiento de El Puig antes del 11 de septiembre.

