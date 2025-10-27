Avanzan las obras en la calle Poeta Llorente

Extras. LA POBLA DE VALLBONA Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10 Compartir

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha iniciado recientemente las obras de renovación de la calle Poeta Llorente, una de las arterias principales del municipio valenciano. Se trata de una actuación muy importante que tendrá una duración estimada de entre dos y tres meses, y tiene como objetivo mejorar la circulación, reducir el ruido del tráfico y eliminar las irregularidades actuales de la calzada.

Una inversión de 237.744,42 euros, financiada a través del Plan Abierto de Inversiones de la Diputación de Valencia 2024-2027, que mejora sustancialmente esta infraestructura viaria que es una de las calles más transitadas del casco urbano.

El proyecto contempla la sustitución del empedrado central por una base de hormigón, que ofrecerá mayor resistencia, así como la aplicación de una nueva capa final de asfalto, que incrementará la seguridad y el confort de los vehículos que transitan por esta zona esencial para la movilidad en el municipio.

Además, en el tramo entre la avenida Colón y la calle de les Eres, se aplicará asfalto impreso que imita el empedrado tradicional, con el objetivo de mantener la armonía estética y embellecer este entorno en el que se encuentran la Casa Bernal y la iglesia de la Santísima Trinidad y San José, dos monumentos emblemáticos del municipio, todo ello sin perder la funcionalidad y la seguridad.

En este sentido, el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha indicado que «con esta intervención seguimos mejorando la movilidad del municipio, sobre todo, en esta zona por la que pasan miles de vehículos al día y autobuses. Con esta intervención hacemos más segura la zona, reducimos el ruido y seguimos trabajando por hacer una Pobla más accesible, moderna y conectada, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas». Por su parte, el concejal de Urbanismo de la localidad, Juan Aguilar, ha señalado que «estos trabajos permitirán renovar por completo una zona que, pese a haber sido objeto de varias reparaciones anteriores, seguía presentando un notable deterioro». Se procederá a levantar todo el adoquinado para corregir los movimientos y asentamientos del terreno, garantizando así una solución definitiva al problema», ha añadido.