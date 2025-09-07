Avanza la renovación de césped del campo de fútbol del Mas de Tous

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27 Compartir

Los trabajos de renovación del césped artificial de los campos de fútbol del Mas de Tous de la Pobla de Vallbona avanzan a buen ritmo. Una inversión de más de 200.000 euros del Pla Obert d'Inversions de la Diputación de Valencia 2024-2027 permitirá mejorar las condiciones del deporte base del municipio y responder a una demanda histórica.

Las obras, que empezaron el pasado mes de agosto tanto en el campo de fútbol once como en el de fútbol ocho, contemplan la sustitución e instalación de césped artificial de última generación y un sistema de riego más eficiente. Además, con el césped antiguo se habilitará un nuevo espacio en la instalación destinado a los entrenamientos y calentamientos durante los partidos.

Se espera que los trabajos concluyan en las próximas semanas, justo a tiempo para el inicio de la nueva temporada, de manera que los clubes, centros educativos y demás personas usuarias puedan disfrutar de unas instalaciones modernas, seguras y accesibles.

En este sentido, el alcalde de la Pobla, Abel Martí, indicó que «con esta nueva intervención hacemos que la localidad siga avanzando gracias también al Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia». «Es la primera obra que materializamos dentro del plan, y a la que seguirán otras inversiones importantes como la construcción de un nuevo centro social, la renovación de la calle Poeta Llorente o la construcción de nuevos parques», aseguró.

El concejal de Deportes, Subvenciones, Proyectos Europeos, Participación Ciudadana, Gestión Tributaria y Recaudación, Aléxter Fuertes, manifestó que «era imprescindible renovar esta instalación que tiene un gran uso, ya que la anterior tenía más de 20 años y ya no estaba en condiciones. Estamos cumpliendo con los plazos y en las próximas semanas será una realidad y toda la ciudadanía podrá disfrutar de la práctica deportiva en condiciones modernas y segura».