Apuesta por el empleo con programas de formación y trabajo para desempleados

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:06

El Ayuntamiento de Alcàsser continúa impulsando la empleabilidad de su ciudadanía con iniciativas que conjugan formación, experiencia laboral y atención personalizada. Una de las más destacadas es el programa 'Alcàsser Transforma', que comenzó en octubre gracias a la gestión de una subvención de 565.384,80 euros concedida por la Generalitat.

El proyecto, impulsado por la Concejalía de Promoción Económica y Empleo, ofrece a 20 personas desempleadas la posibilidad de combinar formación teórica con práctica profesional remunerada durante doce meses. La formación, impartida en el Centro Social de Alcàsser, incluye dos itinerarios con sendos certificados de profesionalidad: obra y revestimientos y pintura en la construcción, ambos de nivel uno y dos.

Además de obtener una cualificación reconocida, las personas participantes realizan trabajos reales de adecuación y mejora de espacios públicos, como la rehabilitación del local almacén de la avenida Colón, 87. De este modo, el programa no solo mejora la empleabilidad, sino que también repercute directamente en la mejora del municipio.

El alcalde de Alcàsser, Alberto Primo Llácer, ha subrayado que «desde el ayuntamiento apostamos firmemente por un modelo de desarrollo que no deje a nadie atrás. Estos programas son una inversión directa en el presente y futuro de nuestra población». Por su parte, la concejala de Promoción Económica y Empleo, María Furió, ha destacado que «Alcàsser Transforma es una oportunidad real para quienes más lo necesitan, ya que les ofrece formación, experiencia y un futuro más estable».

Además de los programas mixtos, el Ayuntamiento mantiene una programación anual de cursos gratuitos bajo el lema 'Alcàsser Aprén', que busca mejorar las competencias profesionales de la ciudadanía. Desde febrero se han ofertado acciones formativas muy diversas, desde competencias digitales -como inteligencia artificial o redes sociales para la empleabilidad- hasta cursos prácticos como carretillas elevadoras, habilidades comerciales o emprendimiento sostenible.

También se han organizado talleres específicos para personas desempleadas, además de contar con la presencia del Punto Móvil de Labora en la Plaza del Castell, ofreciendo asesoramiento laboral personalizado.

«Seguimos trabajando mano a mano con comercios y empresas locales para adaptar la oferta formativa a las necesidades reales del mercado laboral», ha añadido Furió.

Otra de las actuaciones destacadas ha sido la contratación de 32 personas desempleadas para llevar a cabo trabajos en el municipio, gracias a la gestión de una subvención de casi 300.000 euros. Esta iniciativa ha permitido reforzar servicios municipales esenciales y, al mismo tiempo, ofrecer empleo directo a vecinos en situación de desempleo.

Asimismo, el Ayuntamiento ha contratado a 27 personas durante la campaña de verano, favoreciendo la inserción laboral de trabajadores del sector agrícola y contribuyendo al mantenimiento de zonas verdes y rurales del término municipal.

Como parte de esta estrategia global por el empleo, el Ayuntamiento de Alcàsser anunciará próximamente las fechas del Foro de Empleo, un evento clave que incluirá conferencias sobre empleabilidad y una maratón de entrevistas de trabajo con empresas que actualmente buscan personal.

Con todas estas iniciativas, Alcàsser reafirma su compromiso con un futuro más justo y con oportunidades reales para todas las personas del municipio.