Inicio de la clases en Aldaia. LP

El alumnado comienza con total normalidad el nuevo curso escolar

ALDAIA

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11

El pasado lunes todos los niños y niñas de Aldaia pudieron comenzar con normalidad el curso escolar 2025-26. En especial, el alumnado las escuelas infantiles La Font de la Rosa y Llavoreta y el CEIP Platero y Yo, los centros más afectados por la dana, finalmente encontraron sus centros a punto para el primer día lectivo después de un intenso y frenético periodo de rehabilitación, reconstrucción y reparación de sus instalaciones que se ha alargado hasta el último día.

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, el campus municipal de verano de Aldaia llegó a su fin después de extenderse durante todo el periodo estival en el que los escolares tienen vacaciones, con el objetivo de ayudar a las familias en la conciliación.

Los niños y niñas de hasta 14 años que asistieron de lunes a viernes al polideportivo municipal Jaume Ortí disfrutaron de un calendario de propuestas variado y multidisciplinar con actividades educativas y deportivas como baloncesto y tenis, y de ocio, juegos de agua o manualidades. Hasta 1.620 asistentes participaron en alguna de las diversas quincenas, lo que ha supuesto «una gran noticia», según explican fuentes municipales, ya que «a pesar de no poder contar con el servicio de la piscina lúdica a causa del desastre causado por la dana, las familias de Aldaia han seguido confiando masivamente en el campus municipal de verano una edición más». Sin embargo, sí que se habilitó el acceso a la piscina cubierta para los niños y niñas de a partir de seis años. Además, el campus municipal de verano de Aldaia 2025 ofreció un servicio de Escola Matinera de 7 a 8.45 horas y un servicio de comedor de 14 a 15.30 horas, en el que se incluía un tramo de ludoteca.

