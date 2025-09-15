Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa Lorena Silvent y el director del IES Berenguer Dalmau. LP

Agenda joven 2025-26: un relato de resiliencia y solidaridad juvenil

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11

Los 1.500 alumnos del IES Berenguer Dalmau de Catarroja ya cuentan con la agenda joven 2025-26, una publicación con la que el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Juventud, quiere rendir homenaje a la fuerza y la solidaridad de los jóvenes durante la emergencia. La presentación de la agenda se ha celebrado de la mano de la alcaldesa Lorena Silvent en el centro, especialmente golpeado por la dana de octubre de 2024, que todavía estudia en barracones después de que la riada dejara sus instalaciones inutilizadas.

Por ello, la entrega simbólica de la agenda al alumnado del Berenguer Dalmau ha tenido un valor añadido: no solo se reparte una herramienta de trabajo escolar, sino también un testimonio escrito de su propia experiencia colectiva. «Esta agenda valora el testimonio de los jóvenes que han sufrido la dana y han formado parte de esta ola de solidaridad, demostrando que son una generación de personas fuertes y resilientes que han soportado una pandemia, una riada y que ahora están fuera de su querido instituto, estudiando en barracones», ha señalado Silvent.

La edición de este año incorpora los relatos de tres jóvenes catarrogenses -Sara Guillem, Sergio Ramírez e Inés Miguel Camacho- que participaron como voluntarios en las tareas de apoyo y ayuda directa tras la dana. Estos testimonios conviven con otras experiencias recogidas dentro de la Xarxa Joves.net, que reflejan el impacto positivo del voluntariado juvenil en situaciones de crisis. Además de los textos, la agenda incluye ilustraciones de artistas de reconocido prestigio como Paco Roca, Xavier Mariscal, Cristina Durán, Elías Taño o Virginia Lorente, junto con creaciones colectivas de estudiantes de diseño gráfico. Todas ellas formaron parte de la exposición Dana Gràfica y ahora sirven para acompañar las páginas de la agenda, convirtiéndola en una herramienta que une arte, memoria y compromiso social.

