Actos especiales contra la violencia de género para cerrar el 25N

GODELLA Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:55

El Ayuntamiento de Godella, a través de la concejalía de la Mujer, ha desarrollado durante las últimas semanas una completa programación con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde el pasado 13 de noviembre se han llevado a cabo numerosas actividades culturales, participativas y de sensibilización que han implicado a colectivos, asociaciones y ciudadanía en general.

La programación comenzó el día 13 con la presentación del libro 'La soledad del pecado', de Mercedes Caballero. El lunes 17 tuvo lugar la actividad intergeneracional 'Tejiendo redes'. El martes 18 se celebró en Villa Eugenia el encuentro 'Leyendo a mujeres'. Un día después, las Amas de Casa realizaron su tradicional paseo por la huerta. El jueves 20, el Teatro Capitolio acogió la representación de 'La comedia de la vida', una obra protagonizada por Lola Moltó y Marta Chiner.

El viernes 21, el mercadillo contó con un punto informativo dedicado a la sensibilización contra la violencia de género. Durante el fin de semana, los días 22 y 23, la Asociación A Cada Lluna impulsó la creación de un mural conmemorativo en la calle Vilablanca.

En la jornada de hoy, lunes 24, se han ultimado las actividades previas a la celebración del 25 de noviembre, cerrando así la fase inicial de una programación marcada por la participación y el compromiso social.

Mañana martes tendrá lugar el acto institucional contra la violencia de género en la puerta del Ayuntamiento, con la participación de asociaciones, el Conservatorio de Música, los centros escolares y la residencia Colisée Campolivar. Ese mismo día, a las 18 horas, se proyectará en el salón de plenos el primer capítulo de Querer (2024), serie de Movistar+ dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y galardonada con el premio Ondas 2025 a la Mejor Serie de Drama.