Acto de recuerdo en el monumento en memoria de las víctimas de la dana

El Ayuntamiento de Torrent rinde, hoy lunes un sentido homenaje en monumento en memoria de las víctimas de la dana, ubicado en una de las rotondas del Mas del Jutge, una de las zonas más castigadas por los efectos de la barrancada del 29 de octubre de 2024. El espacio, convertido en un lugar de memoria y respeto, se levantará como símbolo del compromiso de la ciudad por no olvidar a quienes perdieron la vida, y como homenaje a la fuerza colectiva con la que Torrent se ha sobrepuesto a la adversidad.

El monumento estará formado por once siluetas de árboles de acero corten, elaboradas mediante la técnica de oxicorte, que representan las once personas fallecidas en el municipio de Torrent durante la dana del 29 de octubre de 2024. Entre ellas, figuran los ocho vecinos torrentinos, cuyos nombres estarán grabados en el anillo perimetral, y dos de las figuras, de menor tamaño, recordarán a los menores que también perdieron la vida en aquella trágica jornada.

Los árboles elegidos son especies que evocan la identidad, la naturaleza y la tradición valenciana. Formarán un bosque de acero que permanecerá iluminado por la noche, proyectando una imagen de serenidad y esperanza.

Alrededor del conjunto, un anillo de acero perimetral recogerá los nombres y apellidos de las víctimas, junto a la frase: «En recuerdo de todos nuestros vecinos que nos dejaron en la dana del 29 de octubre de 2024».

El diseño y la ejecución del monumento han sido realizados por artistas torrentinos, uniendo el talento local a la memoria colectiva de la ciudad. La iniciativa ha sido fruto de un proceso de diálogo y consenso con los familiares de las víctimas, quienes han participado en todos los aspectos de su definición y han estado de acuerdo en la colocación de los nombres de sus familiares.

Este trabajo conjunto ha dotado al homenaje de un carácter profundamente humano, naciendo del respeto y la sensibilidad de quienes vivieron más de cerca el dolor de la pérdida.

El acto de recuerdo coincide con el primer aniversario de la dana, en un acto institucional solemne, íntimo y respetuoso, en el que participarán los familiares.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha señalado que «este monumento será un lugar de memoria viva, donde Torrent recordará con respeto y cariño a quienes nos dejaron en aquella trágica jornada, y donde también reafirmaremos la fuerza que nos ha hecho avanzar como ciudad unida y solidaria». Folgado ha añadido que «los árboles de acero representan nuestras raíces, la vida que continúa y la fortaleza de un pueblo que, frente a la adversidad, ha sabido levantarse con dignidad y esperanza».

Asimismo, ha destacado el valor del enclave elegido: «Mas del Jutge fue una de las zonas más afectadas por la barrancada, y aquí, en su corazón, queríamos levantar un símbolo de recuerdo y de esperanza. Este lugar nos recordará siempre que Torrent no olvida, pero también que Torrent renace».

Por último, la alcaldesa ha subrayado el componente humano del proyecto: «Nada se ha hecho sin el consenso y la sensibilidad de las familias. Ellas han estado presentes en cada paso, y su fortaleza nos ha guiado para que este monumento refleje, sobre todo, amor, respeto y vida».