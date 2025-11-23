Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva del domingo entrega 190.000 euros y el bote sube a 10,4 millones
La cita tendrá lugar en el Centro Cultura Cristóbal Soler. LP

Acto para agradecer a la Policía Local y al vecindario su entrega tras la riada

Extras.

ALCÀSSER

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56

Alcàsser celebrará el próximo jueves 27 de noviembre a las 19.30 horas en el Centro Cultural Cristóbal Soler un acto institucional Día de la Policía y Agradecimiento al Vecindario. Se trata de un evento muy especial en el que se rendirá reconocimiento a quienes a diario trabajan por la seguridad, así como a los vecinos y colectivos que mostraron una solidaridad ejemplar tras la dana.

El acto constará de dos partes. En primer lugar, se otorgarán menciones especiales a agentes de la Policía Local, en reconocimiento a algunas de sus actuaciones más destacadas para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía. Queremos poner en valor no sólo su profesionalidad, sino también su vocación de servicio y entrega desinteresada.

Seguidamente, se llevará a cabo un emotivo homenaje al vecindario de Alcàsser. Durante la dana, nuestra localidad fue un verdadero centro logístico de ayuda: el ayuntamiento habilitó puntos de recogida y distribución, y se gestionó incluso una plataforma municipal para canalizar bajo demanda la entrega de alimentos y enseres de primera necesidad a las familias afectadas, con geolocalización precisa para optimizar la asistencia.

En esta segunda parte del acto se reconocerá el trabajo conjunto y la colaboración entre distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los diferentes departamentos municipales que desplegaron su labor desde el primer momento, así como empresas y particulares que aportaron sus maquinarias sin ánimo de lucro para limpiar fango y escombros. Además, se homenajeará al inmenso voluntariado local: asociaciones, fallas, agrupaciones y personas a título individual que ofrecieron techo, apoyo logístico y sus manos, no sólo para Alcàsser, sino para ayudar a pueblos cercanos.

El alcalde de Alcàsser, Alberto Primo Llácer, ha destacado la importancia de este reconocimiento: «Este acto es una muestra de gratitud profunda: hacia nuestros policías locales, que día tras día cuidan de nuestra seguridad, y sobre todo hacia los vecinos de Alcàsser, que demostraron que la solidaridad no entiende de límites ni distancias cuando se necesitan manos, palas y corazón. Su entrega fue clave para que nuestro pueblo se convirtiera en un faro de ayuda durante la dana».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  2. 2 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  6. 6

    Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social
  7. 7

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»
  8. 8

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  9. 9 Urbanizar el Saler, un sueño convertido en pesadilla
  10. 10

    Los pilares asoman por el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Acto para agradecer a la Policía Local y al vecindario su entrega tras la riada

Acto para agradecer a la Policía Local y al vecindario su entrega tras la riada