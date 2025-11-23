Acto para agradecer a la Policía Local y al vecindario su entrega tras la riada

Extras. ALCÀSSER Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56 Compartir

Alcàsser celebrará el próximo jueves 27 de noviembre a las 19.30 horas en el Centro Cultural Cristóbal Soler un acto institucional Día de la Policía y Agradecimiento al Vecindario. Se trata de un evento muy especial en el que se rendirá reconocimiento a quienes a diario trabajan por la seguridad, así como a los vecinos y colectivos que mostraron una solidaridad ejemplar tras la dana.

El acto constará de dos partes. En primer lugar, se otorgarán menciones especiales a agentes de la Policía Local, en reconocimiento a algunas de sus actuaciones más destacadas para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía. Queremos poner en valor no sólo su profesionalidad, sino también su vocación de servicio y entrega desinteresada.

Seguidamente, se llevará a cabo un emotivo homenaje al vecindario de Alcàsser. Durante la dana, nuestra localidad fue un verdadero centro logístico de ayuda: el ayuntamiento habilitó puntos de recogida y distribución, y se gestionó incluso una plataforma municipal para canalizar bajo demanda la entrega de alimentos y enseres de primera necesidad a las familias afectadas, con geolocalización precisa para optimizar la asistencia.

En esta segunda parte del acto se reconocerá el trabajo conjunto y la colaboración entre distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los diferentes departamentos municipales que desplegaron su labor desde el primer momento, así como empresas y particulares que aportaron sus maquinarias sin ánimo de lucro para limpiar fango y escombros. Además, se homenajeará al inmenso voluntariado local: asociaciones, fallas, agrupaciones y personas a título individual que ofrecieron techo, apoyo logístico y sus manos, no sólo para Alcàsser, sino para ayudar a pueblos cercanos.

El alcalde de Alcàsser, Alberto Primo Llácer, ha destacado la importancia de este reconocimiento: «Este acto es una muestra de gratitud profunda: hacia nuestros policías locales, que día tras día cuidan de nuestra seguridad, y sobre todo hacia los vecinos de Alcàsser, que demostraron que la solidaridad no entiende de límites ni distancias cuando se necesitan manos, palas y corazón. Su entrega fue clave para que nuestro pueblo se convirtiera en un faro de ayuda durante la dana».