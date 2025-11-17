Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Parque Silvestre d'Edeta de Llíria. LP

Abierto al público el Parque Silvestre d'Edeta tras su reforma parcial

Extras.

LLÍRIA

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18

El Ayuntamiento de Llíria ha abierto de nuevo al público el Parque Silvestre d'Edeta, después de una reforma parcial que ha permitido mejorar sus instalaciones y renaturalizar el lago artificial de este emblemático espacio verde de la ciudad. Las obras han supuesto una inversión de 415.079 euros y han contado con una subvención de la Diputación de València. Los trabajos han consistido en la instalación de nuevos equipamientos de juegos infantiles, y actuaciones destinadas a incrementar la biodiversidad y la vegetación, con el fin de hacer del parque un entorno más sostenible, seguro y atractivo.

La concejala de Medio Ambiente, Consuelo Morató, ha destacado que este proyecto «se enmarca en el objetivo de eliminar las islas de calor urbanas y dar una nueva cara a nuestros parques, implementando al mismo tiempo nuevos espacios de juego para los niños y niñas». Además, ha explicado que "con esta línea de trabajo, continuaremos durante la legislatura, para impulsar otras actuaciones de renovación en los parques de Llíria, para que cada vez más menores y familias puedan disfrutarlos».

Por su parte, el alcalde Paco Gorrea ha resaltado «la importancia de este tipo de inversiones para el bienestar de la ciudadanía, ya que queremos que tanto los menores como sus padres y madres puedan disfrutar de todos los parques que Llíria tiene para ofrecer, espacios que fomenten la convivencia y el contacto con la naturaleza en medio de la ciudad». Con esta actuación, el Consistorio «continúa avanzando en su compromiso con la mejora del patrimonio verde urbano y la creación de espacios públicos más sostenibles».

