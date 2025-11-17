Abierto un nuevo cortafuegos en el término del pueblo viejo

Extras. LORIGUILLA Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18 Compartir

El Ayuntamiento de Lorigilla y su concejalía de Montes han concluido los trabajos de apertura del cortafuegos AC-205, dentro de la actuación prevista en el Fondo Estratégico de Prevención de Incendios Forestales 2025. Tal y como ha informado el consistorio, se ha podido crear una nueva franja de protección de 6,16 hectáreas y 30 metros de anchura, reduciendo la densidad vegetal y eliminando residuos forestales para mejorar la seguridad y la prevención frente a incendios.

«Los terroríficos incendios ocurridos en España el pasado verano han dejado montes completamente calcinados. No queremos que eso suceda en Loriguilla, de modo que a los desbroces y limpiezas habituales se une la creación y mantenimiento de cortafuegos para proteger nuestros parajes naturales», destacan desde el Ayuntamiento de Loriguilla.La obra, ejecutada por la empresa Samson Jardinería, S. L., se ha desarrollado a lo largo de 15 días hábiles y ha contado con un presupuesto de 27.709,36 euros, IVA incluido, completamente subvencionado. "Con esta intervención, seguimos apostando por la protección del entorno natural y la prevención activa de incendios forestales en nuestro municipio", inciden desde el consistorio.