Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja una lluvia de premios este domingo
Trabajos realizados en el término municipal de Loriguilla. LP

Abierto un nuevo cortafuegos en el término del pueblo viejo

Extras.

LORIGUILLA

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:18

El Ayuntamiento de Lorigilla y su concejalía de Montes han concluido los trabajos de apertura del cortafuegos AC-205, dentro de la actuación prevista en el Fondo Estratégico de Prevención de Incendios Forestales 2025. Tal y como ha informado el consistorio, se ha podido crear una nueva franja de protección de 6,16 hectáreas y 30 metros de anchura, reduciendo la densidad vegetal y eliminando residuos forestales para mejorar la seguridad y la prevención frente a incendios.

«Los terroríficos incendios ocurridos en España el pasado verano han dejado montes completamente calcinados. No queremos que eso suceda en Loriguilla, de modo que a los desbroces y limpiezas habituales se une la creación y mantenimiento de cortafuegos para proteger nuestros parajes naturales», destacan desde el Ayuntamiento de Loriguilla.La obra, ejecutada por la empresa Samson Jardinería, S. L., se ha desarrollado a lo largo de 15 días hábiles y ha contado con un presupuesto de 27.709,36 euros, IVA incluido, completamente subvencionado. "Con esta intervención, seguimos apostando por la protección del entorno natural y la prevención activa de incendios forestales en nuestro municipio", inciden desde el consistorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  2. 2 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  3. 3 Los famosos que han estado en Cheste
  4. 4

    Ángel Albendín: «Los patinetes son un problema: de 10 accidentes, en 8 o 9 hay heridos»
  5. 5 «Yo no soy la Negra Dominga, ese es nombre de mujer y yo soy bien hombre»
  6. 6

    El cine de los culturetas de Valencia cumple 30 años y se actualiza para resistir el siglo XXI
  7. 7

    La estación que cambió el centro de Valencia
  8. 8

    Quién es Nacho Gil, el alter ego de Nachter, uno de los humoristas valencianos más conocidos
  9. 9 Palomas toman una plaza en Quatre Carreres en plena crisis por la gripe aviar
  10. 10

    Pérez Llorca, un año para intentar salir del barro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Abierto un nuevo cortafuegos en el término del pueblo viejo

Abierto un nuevo cortafuegos en el término del pueblo viejo