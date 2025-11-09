Abierto el concurso de decoración navideña para comercios locales

Extras. MASSANASSA Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21 Compartir

El municipio de Massanassa vuelve a apostar por la ilusión y la participación ciudadana con una nueva edición del concurso de decoración 'Massanassa Nadalenca 2025', una propuesta impulsada por el programa Reforça Massanassa que pretende llenar de luz y color las calles durante las fiestas de Navidad.

Los establecimientos que participen podrán optar a premios de 700, 500 y 350 euros, según la valoración del jurado. Además, entre las personas que participen en la votación popular se sortearán tres tarjetas de 100 euros para gastar en el comercio local. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 24 de noviembre, ya sea de forma presencial en el registro municipal, a través de la Sede Electrónica, o enviando un correo a aedl@massanassa.es. También se puede llamando al teléfono 96 125 15 33.

Las decoraciones deberán mantenerse expuestas del 5 de diciembre al 6 de enero, periodo en el que tanto el jurado como el público podrán valorar las propuestas. La iniciativa busca apoyar al comercio de proximidad y contribuir al ambiente festivo de las próximas fechas.