Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo reparte más de 136.910 euros entre dos jugadores y toca en un municipio valenciano de 25.000 habitantes
Detalle del cartel de la iniciativa. LP

Abierto el concurso de decoración navideña para comercios locales

Extras.

MASSANASSA

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:21

El municipio de Massanassa vuelve a apostar por la ilusión y la participación ciudadana con una nueva edición del concurso de decoración 'Massanassa Nadalenca 2025', una propuesta impulsada por el programa Reforça Massanassa que pretende llenar de luz y color las calles durante las fiestas de Navidad.

Los establecimientos que participen podrán optar a premios de 700, 500 y 350 euros, según la valoración del jurado. Además, entre las personas que participen en la votación popular se sortearán tres tarjetas de 100 euros para gastar en el comercio local. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 24 de noviembre, ya sea de forma presencial en el registro municipal, a través de la Sede Electrónica, o enviando un correo a aedl@massanassa.es. También se puede llamando al teléfono 96 125 15 33.

Las decoraciones deberán mantenerse expuestas del 5 de diciembre al 6 de enero, periodo en el que tanto el jurado como el público podrán valorar las propuestas. La iniciativa busca apoyar al comercio de proximidad y contribuir al ambiente festivo de las próximas fechas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  2. 2 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  3. 3 El nuevo precio de la bombona de butano para esta semana de noviembre tras el cambio de tarifa
  4. 4 El camionero que atropelló y mató a una joven en Valencia queda en libertad pero no podrá conducir
  5. 5

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»
  6. 6

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  7. 7 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  8. 8

    Así será la Educación Primaria en la Comunitat: más horas de Matemáticas y lenguas y vuelta a las notas tradicionales
  9. 9 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en varias marcas
  10. 10

    Gan Pampols: «El nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Abierto el concurso de decoración navideña para comercios locales

Abierto el concurso de decoración navideña para comercios locales