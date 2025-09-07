Más de 565.000 euros de la Generalitat para el programa Alcàsser Transforma

Extras. ALCÀSSER Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27 Compartir

El Ayuntamiento de Alcàsser, a través de la Concejalía de Promoción Económica y Empleo, ha recibido una subvención de 565.384,80 euros de la Generalitat Valenciana para desarrollar el programa mixto de empleo y formación Alcàsser Transforma. Este proyecto está destinado a 20 personas desocupadas con especiales dificultades de inserción laboral que, durante doce meses, combinarán una formación teórica con la práctica profesional remunerada.

La formación se realizará en el centro social de Alcàsser, donde el primer grupo hará un curso especializado de obra de nivel uno y dos y el segundo grupo cursará un taller de revestimientos y de pintura en la construcción, ambos de nivel uno y dos.

Los itinerarios contemplan trabajos de adecuación, mantenimiento y mejora de espacios públicos municipales, concretamente, la rehabilitación del local almacén de la avenida Colón, número 87. De esta manera, las personas participantes no solo recibirán una calificación profesional reconocida, sino que también adquirirán experiencia laboral real en entornos de trabajo.

La concejala de de Promoción Económica y Empleo, María Furió, ha destacado que «Alcàsser Transforma es una oportunidad real para las personas que más lo necesitan, porque los ofrece formación, experiencia y un futuro más estable. Además, el municipio también se beneficia con la mejora de sus espacios públicos».

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Alcàsser reafirma su apuesta por programas que generan empleo, calificación y bienestar social, contribuyendo al desarrollo y cohesión del municipio.