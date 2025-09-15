Más de 100 jóvenes disfrutan de ocio saludable y diversión en la Pool Party

Extras. EL PUIG DE SANTA MARÍA Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:11 Compartir

El Polideportivo Municipal de El Puig de Santa Maria se convirtió el pasado 3 de septiembre en el epicentro de la diversión juvenil con la celebración de la Pool Party 2025. Más de 100 jóvenes del municipio y de los alrededores participaron en esta fiesta, organizada por la Concejalía de Juventud y el Grupo de Corresponsales Juveniles del Ayuntamiento, con la colaboración de la Mancomunitat de l'Horta Nord. El objetivo principal de la jornada era fomentar un modelo de ocio saludable y ofrecer a la juventud un espacio seguro, activo y festivo para despedir el verano.

Durante toda la tarde, los asistentes pudieron disfrutar de un amplio abanico de actividades diseñadas para garantizar la máxima diversión. Entre las propuestas destacaban los juegos gigantes, que favorecieron la convivencia y el trabajo en equipo; juegos de habilidad, que combinaban entretenimiento y actividad física; y espectaculares hinchables acuáticos que fueron la atracción principal dentro de la piscina. Además, una barra de coctelería sin alcohol ofreció bebidas refrescantes y creativas para todos los gustos, demostrando que la diversión no está reñida con los hábitos saludables. La jornada estuvo amenizada en todo momento por un DJ en directo, que mantuvo la energía y el ambiente festivo hasta el final. Como colofón, una gran fiesta de la espuma puso el punto final a una tarde inolvidable.

El concejal de Juventud, Eugeni Ruiz, ha valorado muy positivamente la acogida de la iniciativa: «Estamos muy satisfechos con la respuesta de la juventud. El éxito de esta Pool Party demuestra que cuando ofrecemos alternativas de ocio de calidad, seguras y atractivas, los jóvenes responden. Nuestro compromiso es continuar trabajando en esta línea, creando espacios donde puedan socializar, divertirse y disfrutar de su tiempo libre en un entorno saludable". Además, Ruiz ha querido destacar «la implicación fundamental del Grupo de Corresponsales Juveniles, que son el motor que nos ayuda a conectar con sus inquietudes, y la estrecha colaboración con la Mancomunitat de l'Horta Nord, que nos permite ampliar y mejorar nuestra oferta de actividades. Esta fiesta es un ejemplo perfecto de lo que podemos conseguir juntos».