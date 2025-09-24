La calidad marca la vendimia en Terres dels Alforins

María Agulló Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:00 Compartir

La temporada de vendimia en la zona de Terres dels Alforins está llegando a su fin. Esta zona del interior de la provincia de Valencia, conocida por su tradición vitivinícola y que comprende los municipios de Moixent, La Font de la Figuera y Fontanars dels Alforins, ha registrado una calidad de uva excepcional gracias a que prácticamente no ha llovido durante la campaña.

Rosendo Biosca, presidente de la Asociación de Viticultores y Productores de Terres dels Alforins, señala que la producción ha sido menor de lo esperado a principios de temporada, debido a la sequía del año pasado. Aun así, asegura que los resultados son alentadores: «La calidad de la uva está siendo bastante buena y la planta de todo el viñedo está en muy buena disposición para que el año que viene haya una cosecha normal».

Este balance general se refleja también en la Cooperativa Vinícola La Viña, de La Font de la Figuera, una de las más representativas de Terres dels Alforins. José Fita, presidente de la cooperativa, explica que la campaña se caracteriza por una uva más pequeña de lo habitual, lo que reducirá el volumen de kilos recogidos, pero con una uva de gran calidad. Fita añade que la campaña se ha visto condicionada por el calor que ha hecho. «Este año no se ha podrido ni una sola uva, aunque el grano se ha quedado más pequeño y, por tanto, pesa menos», señala. La cooperativa, creada en 1944, gestiona unas 2.500 hectáreas de viñedo, repartidas no solo en La Font de la Figuera, sino también en cinco términos colindantes: Moixent, Ontinyent, Villena, Almansa y Ayora. Además, La Viña funciona como empresa de economía social, que agrupa a cientos de socios aportadores y organiza su actividad en tres secciones: el viñedo, la más importante; el olivar, y la almendra.

En Terres dels Alforins conviven numerosas variedades de uva. Entre las más tradicionales destacan Tempranillo, Monastrell, Merseguera y Macabeo. Junto a estas, se suman otras de origen francés que llevan años cultivándose en estos terrenos y se adaptan muy bien, como la uva Chardonnay o la Cabernet Sauvignon. Esta amplitud de variedades enriquece la DO Valencia. En este sentido, el presidente de la Cooperativa La Viña reivindica que los vinos valencianos «están a un nivel muy alto y, en cuanto a calidad se refiere, pueden competir en cualquier mercado internacional».