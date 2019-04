El PSPV reconoce el éxito de haberse aliado a tiempo con Sánchez Ximo Puig saluda la noche del domingo tras conocerse los resultados de las elecciones autonómicas. :: juan MONZÓ / J. Dirigentes del partido, convencidos de que sin adelanto de las elecciones autonómicas habría sido «imposible» mantener el Botánico JC. F. M. Lunes, 29 abril 2019, 23:33

valencia. Ximo Puig anunció el 4 de marzo que adelantaba las elecciones autonómicas al 28 de abril, para hacerlas coincidir con las generales. La decisión tuvo su origen en una conversación con José Luis Ábalos en la que el presidente valenciano comprobó la disposición de la dirección federal para que coincidieran las dos citas. Puig unía su futuro político a Pedro Sánchez -se le reprochó desde la oposición-. El pasado viernes, en el acto de cierre de campaña de los socialistas en Valencia, Puig no sólo lo admitió, sino que añadió incluso que estaba «orgulloso» de haberlo hecho.

El resultado de las autonómicas, que anticipa una reedición del Botánico aunque con una mayoría más ajustada que hace cuatro años, confirma el éxito de la decisión adoptada por el líder de los socialistas valencianos. No sólo eso. La impresión compartida ayer por algunos de los dirigentes de ese partido consultados por ese diario era que, sin ese adelanto, el Botánico no habría podido mantenerse. Para Puig, hacer coincidir las autonómicas con las generales le ha permitido una mejora de 3 puntos respecto a los votos de hace cuatro años. Sin subirse al carro de las elecciones de Pedro Sánchez, los socialistas no habrían logrado esa mejora y, probablemente, las tres fuerzas de la izquierda no habrían logrado superar los 50 escaños que marca la mayoría absoluta.

Puig se decantó por Sánchez, en términos políticos, a partir de la moción de censura que permitió al líder del PSOE hacerse con el Gobierno. El líder de los socialistas valencianos había circulado, hasta ese momento, por un camino que le había llevado desde la confrontación abierta a su secretario general -como recuerda aquel comité federal del 1 de octubre de 2016 y la posterior carrera por las primarias- a una cierta indiferencia institucional que procuraba guardar las formas de puertas afuera.

Pero desde la Moncloa, la complicidad entre Puig y Sánchez -con el papel de Ábalos como interlocutor- permitió recuperar primero el diálogo y después avanzar por la senda de cierta complicidad. Puig se situó al lado de Sánchez incluso en sus momentos de mayor debilidad -como con aquella propuesta del 'relator' para Cataluña-. Evitó poner en cuestión la negativa del presidente del Gobierno a abordar la reforma del sistema de financiación y, quizá por ello, logró en el proyecto de presupuestos de la Generalitat una inversión que llegó a equipararse, por primera vez, al peso poblacional de la Comunitat. Unos presupuestos inéditos -porque el Congreso acabó tumbándolos- y que Puig ya ha animado a Sánchez a volver a presentar en los mismos términos.

Los socialistas valencianos reconocen el éxito de haber aprovechado el tirón de Sánchez. Y se muestran partidarios de continuar explorando esa senda. Con un horizonte orgánico despejado -los socialistas valencianos no celebrarán congreso hasta después del federal, en 2020 o 2021-, si Puig ya disponía antes de manos libres para tomar las decisiones orgánicas que considerara, ahora todavía más.

El líder del PSPV anunció en el congreso de Elche que no volvería a presentarse a la reelección. El éxito de este domingo deja en el aire ese anuncio, no tanto porque Puig se plantee rectificarse a sí mismo, sino por las posibilidades de que el partido le pida que lo haga. Quienes movieron ficha en su día para tratar de situarse de cara a una posible sucesión han acabado en la cuneta. «Ahora tiene cuatro años por delante. Puede hacer lo que considere», se reconoce desde el partido.

Lo que en el PSPV se considera es que Puig insistirá en mantener esa sintonía con Sánchez. Si los socialistas logran gobernar tanto en Madrid como en la Comunitat, el presidente valenciano está convencido de que puede jugar un papel clave para que los próximos debates políticos tengan en la Comunitat Valenciana una pieza protagonista. En la cabeza del jefe del Consell, además de lograr que el Ejecutivo central mantenga las inversiones en la Comunitat de los últimos PGE, abordar una reforma del sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta en su diseño la infrafinanciación arrastrada por la Comunitat como consecuencia de los últimos modelos y la necesidad de compensar de alguna forma esa situación.

Puig y su entorno más cercano exhiben fortaleza de unos resultados que consolidan el liderazgo del secretario general de los socialistas valencianos. Y al mismo tiempo, apuestan por apartarse de los focos en el debate de la resaca electoral. «No somos nosotros los que tenemos que plantear qué ha pasado y qué tenemos que hacer ahora», se señala. La referencia va dirigida en particular al PP, con un resultado que ha abierto serias brechas en ese partido, pero también a Compromís.

Con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina -circunstancia que hace improbable que se produzcan grandes novedades antes de ese plazo- los socialistas valencianos reconocen ahora aliviados que el recuento de la noche del domingo no fue ni mucho menos tranquilo. Y que en algún momento se llegó a temer incluso por la mayoría de izquierdas. El resultado final, no obstante, sitúa, a Puig al frente del Palau de la Generalitat «que era lo importante», y a los socialistas con mayor peso específico en el seno del nuevo Botánico. De manera que el balance general es más que positivo. Nadie cuestionará ahora que el adelanto de las autonómicas pueda afectar a la participación en las municipales. Porque, con el éxito del 28-A, lo que se espera es una movilización aún mayor.