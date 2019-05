El diputado de Villena cae del lado del PSPV por 22 votos y empata a 14 escaños con el PP en la Diputación La diputación de Alicante. / LP La clave para la gobernabilidad en al institución provincial la tendrá Ciudadanos EUROPA PRESS Miércoles, 29 mayo 2019, 18:14

El recuento de votos en el partido judicial de Villena (Alicante) ha otorgado el diputado que estaba en disputa al PSPV, de manera que se produce un empate a 14 en la Diputación de Alicante con el PP. De esa manera, la clave para la gobernabilidad en al institución provincial la tendrá Ciudadanos, que ha logrado sumar dos diputados provinciales, uno más que Compromís.

Según ha podido saber Europa Press, el recuento de los votos en Villena ha confirmado que el diputado en disputa cae del lado socialista, por 22 votos, que de esa manera logra aumentar su representatividad provincial en tres diputados.

Por contra, el PP, que en el mandato que ha terminado sumaba 15 diputados provinciales, a tan solo uno de la mayoría absoluta en la Corporación, pierde uno.

Precisamente, este martes, el presidente en funciones de la institución, el 'popular' César Sánchez, anunció que dejaba la política local para dedicarse a la dirección nacional del partido, a petición al parecer del presidente nacional Pablo Casado, y a su faceta como nuevo diputado nacional en el Congreso.

Ofrecimientos

Además, ante esa posibilidad de empate en la Diputación, se circunscribió la propuesta del president de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, quien abrió la puerta a ceder la Alcaldía de Alicante a Ciudadanos a cambio de un respaldo en la Diputación.

Y es que socialistas y 'populares' también han empatado en el Ayuntamiento de Alicante, en este caso a nueve ediles, y dependen también del partido 'naranja' para fijar una mayoría de gobernabilidad.

Al respecto de esas posibilidades, el líder de Ciudadanos en la Comunitat, Toni Cantó, ha sostenido que ve «complicadísimo» llegar a un acuerdo con el PSPV en Alicante a la espera de lo que decida el comité 'naranja' de pactos a nivel autonómico y estudiar «cuáles son las condiciones 'sine qua non' para mejorar la vida de los alicantinos».

«Hasta que no hable de políticas no voy a cerrar la puerta, pero es muy complicado», ha alegado, aunque ha reconocido que Alicante es una ciudad importante para el partido y ha advertido: «No me gusta cambiar cromos o sillones porque me parece una falta de respeto a lo que entiendo como política».