Casado advierte de que el voto dividido del centroderecha da el gobierno al PSOE 01:45 Pablo Casado. / Efe El líder del PP enfatiza que el suyo es «el partido correcto, imparable» «sin vocación de ser una minoría irreductible, sino de mayoría» para llegar a presidir el Gobierno de España EFE Domingo, 12 mayo 2019, 16:12

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho este domingo que cuando el votante de centro derecha vota dividido, aunque sea mayor el número de votos, «acaba gobernando el PSOE», por lo que ha pedido el apoyo a su formación, un partido «transversal», que no es «de izquierdas ni de derechas».

En un acto electoral en Águilas (Murcia), acompañado por el secretario general del partido, Teodoro García Egea, el candidato a presidir Murcia, Fernando López Miras, y la candidata al Ayuntamiento del municipio, Eva Reverte, Casado ha indicado que hay dos partidos que les quieren imitar, «que se intentan disfrazar del PP» y que han imposibilitado la victoria del PP.

Ante la triple cita electoral del 26-M ha pedido que no se vuelva a repetir esa división del voto de centroderecha y ha reivindicado al PP como «el único partido de centroderecha renovador de España», que representa esa España transversal «de los balcones».

Se ha preguntado si es de derechas o de centro querer la prisión permanente revisable para los violadores, rechazar la subida de impuestos, ser partidario de la libre educación para los hijos, que el español sea la lengua vehicular o de la elección de médico y hospital.

«Nuestros compatriotas saben lo que somos: el partido de la Constitución, el único que no pide su reforma; el defensor del Estado autonómico», porque esa organización territorial «nos ha dado muy buenos años y la queremos mantener».

Casado, que se ha propuesto tener los mejores gobiernos municipales y autonómicos tras la triple cita electoral, ha precisado que si son de otro color político al del Gobierno central resultan los «mejores contrapesos» a su poder, «como ya se hizo en la época de Zapatero».

Tras asegurar que Sánchez «no tiene las manos libres para formar Gobierno» por su escasez de escaños, ha considerado que si el PP recobra poder tras el 26M, el presidente en funciones deberá «hacer un Gobierno más centrado en la realidad y en la sensatez», que si lo forma con Podemos y los independentistas.

Ha insistido en que Ciudadanos no aclara si pactara ayuntamientos y autonomías con el PSOE o el PP, lo que «es una tomadura de pelo a los españoles».

Y ha dejado claro que el PP no va a apoyar «ni dejarse apoyar» por «la izquierda que quiere unirse con los podemitas, batasunos e independentistas».

Ante las dudas que puedan tener los votantes del centroderecha, Casado les ha dicho que el suyo es «el partido correcto, imparable» «sin vocación de ser una minoría irreductible, sino de mayoría» para llegar a presidir el Gobierno de España.

Por su parte, García Egea ha dicho que el 26M «la única forma de no equivocarse es votar al PP, una regla aprendida de las generales, porque hay algunos que intentan hacerse pasar por el PP como Albert Rivera», líder de Cs, de quien ha dicho que «ya no va a engañar más a España porque PP no hay más que uno».

Le ha afeado que quiera «plagiar» ideas tanto del PP como del PSOE, porque «lo quiere todo».

«Ciudadanos dice que quiere regenerar la política y no sabe ni organizar unas primarias limpias», ha denunciado García Egea, quien ha agregado que no hay que apoyar «ni a populistas de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, que son los peores», sino que hay que votar al PP.

Sobre los pactos ha explicado que su partido va a pactar «con los de siempre, con los españoles porque cualquier otra ecuación puede resultar fallida, por lo cual la fórmula será PP y quien quiera que nos apoye».