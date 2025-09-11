Von der Leyen: «El euro digital facilitará las cosas a empresas y consumidores» La presidenta de la Comisión Europea anuncia una 'Ley de empleo de calidad' y «miles de millones de euros» para startups

Nacho Ortega Valencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:32

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha desglosado en su discurso sobre el Estado de la Nación, ante el Parlamento Europeo, las prioridades del Ejecutivo comunitario para el nuevo curso político. Tras poner la atención en los asuntos de Israel, Gaza, Rusia y Ucrania, Von der Leyen ha entrado en materia económica y ha subrayado la importancia que el euro digital va a tener en el futuro en la Unión Europea. «Va a facilitar las cosas tanto a empresas como a los consumidores», ha destacado, haciendo mención también a la unión de ahorros e inversiones, que mejorará la competitividad.

El euro digital sería un medio de pago electrónico disponible gratuitamente para todos. Complementaría a los billetes y a las monedas, llegando a aquellos segmentos de pago donde, en la actualidad, no es posible usar el efectivo: por ejemplo, en el comercio online. Además, será «fácil de utilizar incluso para las personas no habituadas o con dificultades para emplear dispositivos digitales».

Al igual que el efectivo en la actualidad, «podría utilizarse en cualquier lugar de la zona del euro y ofrecería seguridad y privacidad», explican desde el Banco Central Europeo. «Incluiría servicios básicos gratuitos para los ciudadanos (p.ej. abrir una cuenta, pagar en una tienda…) y contaría con el respaldo del Eurosistema», añade el Banco de España. «En nuestra sociedad, cada vez más digitalizada, el euro digital sería un nuevo avance de nuestra moneda única». Y ofrecerá la posibilidad de hacer pagos sin conexión a Internet y con un mayor grado de privacidad, al no intervenir la entidad en la transacción.

Actualmente no existe ninguna opción de pago digital europea que abarque toda la zona del euro, y 13 de los 20 países dependen de esquemas internacionales para los pagos con tarjetas. «El euro digital sería un medio de pago electrónico europeo accesible y aceptado en todos los países de la zona del euro», sostienen, aunque no hay fecha establecida para su puesta en marcha.

Uso gratuito

Un euro digital sería una forma digital de efectivo: un medio de pago electrónico emitido por el Banco Central Europeo. Puesto que sería una forma de dinero público, todos los ciudadanos de la zona del euro podrían utilizarlo de forma gratuita para pagos digitales.

El euro digital se almacenaría en un monedero electrónico creado en tu banco o en un intermediario público, lo que te permitiría realizar todos los pagos electrónicos cotidianos —en tiendas físicas, electrónicas o a amigos— con tu teléfono o tarjeta, con y sin conexión a Internet.

La fase de preparación comenzó en noviembre de 2023 y se centra en los preparativos para el posible desarrollo del euro digital sobre la base de los resultados de la fase de investigación. «Al final de esta fase, corresponderá al Consejo de Gobierno del BCE decidir si procede pasar a la siguiente etapa, que implicará iniciar los desarrollos necesarios para la emisión e introducción de un euro digital», explican desde el Banco de España.

Lluvia de millones para startups y Ley de empleo de calidad

Además, Von der Layen ha anunciado un fondo, que se llamará «Scaleup Europe», de miles de millones de euros para grandes inversiones en empresas jóvenes de rápido crecimiento en ámbitos tecnológicos clave, un paquete de impulso a la producción de baterías en Europa.

Igualmente se promoverá una «Ley de empleo de calidad» y una estrategia europea de lucha contra la pobreza para ayudar a erradicarla de aquí a 2050.