Tropi, exjugador del Valencia e inversor inmobiliario: «Tengo 14 propiedades y un futuro asegurado» El canterano valencianista anunció su retirada el pasado mes de agosto con 30 años

Carlos Carbonell, más conocido como 'Tropi', anunció el pasado 31 de agosto su retirada como futbolista después de una carrera en la que pasó por equipos como el Valencia CF, AD Alcorcón, Lorca FC o Recreativo de Huelva. Ahora, tal y como muestra a través de sus redes sociales, se dedica a ser inversor inmobiliario.

El exjugador, que cuenta con 15.000 seguidores en Instagram, sube contenido de forma habitual explicando su experiencia. En uno de los últimos vídeos que ha publicado, ha señalado que ha comprado 14 inmuebles que le han permitido tener una situación económica muy cómoda.

«Fui futbolista, y aunque nunca tuve sueldos millonarios, entendí algo clave: el dinero se gasta rápido, pero, si lo inviertes bien, puede darte libertad toda la vida. Por eso empecé a invertir en inmuebles. Hoy tengo 14 propiedades que generan rentas todos los meses y un futuro asegurado más allá del fútbol», explica el canterano 'che'.

«Me dedicaba al fútbol pero a causa de una lesión tuve que especializarme en la inversión inmobiliaria para conseguir todo esto. Con una nómina de 1.500 euros y 30.000 euros ahorrados perfectamente podrías hacer algo», señala.

Tropi, que debutó en el Valencia de la mano de Nuno en el año 2015, asesora ahora a personas que quieren invertir su dinero en inmuebles para tratar de conseguir rentabilidad. Con 30 años, su vida ha dado un vuelco completo.