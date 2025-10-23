Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
Pdro Sánchez en el Consejo Europeo, en Bruselas. AFP

Sánchez pide medidas europeas para actuar sobre la vivienda en zonas tensionadas por el turismo

La Comisión Europea planea elaborar un plan de vivienda asequible mientras fuentes diplomáticas recuerdan que se trata de una competencia nacional

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:26

Comenta

La crisis de la vivienda en Europa se trata este jueves por primera vez en la cumbre de líderes europeos en Bruselas. El presidente del ... Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado a su llegada que España pedirá «que desde Europa se articulen medidas legales para poner freno a la compra de vivienda que no sea para uso residencial y que la UE nos dé palancas para actuar en zonas tensionadas por la presión del turismo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  2. 2 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
  5. 5 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  6. 6 Juan Roig, sobre el futuro de la comida preparada: «Si nuestras tatarabuelas hubieran tenido nuestra tecnología tampoco habrían cocinado»
  7. 7 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»
  8. 8

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  9. 9 La obra maestra del cine ganadora de 4 Oscar que abandona Netflix en pocos días: «Te clava en la butaca»
  10. 10

    Juan Roig, sobre la dana: «Hace un año nos sentimos desamparados un millón de valencianos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sánchez pide medidas europeas para actuar sobre la vivienda en zonas tensionadas por el turismo

Sánchez pide medidas europeas para actuar sobre la vivienda en zonas tensionadas por el turismo