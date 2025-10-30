Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El precio de una vivienda de segunda mano sube 37.000 euros en un año en la Comunitat

Un informe de Fotocasa señala que el coste medio en octubre de este tipo de casas es de casi 2.500 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 22% respecto a 2024

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:42

La inaccesibilidad al mercado inmobiliario es una cantinela que lleva años sonando y que cada vez es más molesta. A pesar de ser la principal ... preocupación para los españoles, no hay indicios a corto plazo de que la subida constante del precio de las viviendas se detenga en algún momento. Ni de compra, ni de alquiler. Ni tampoco en la tercera alternativa para los que menos recursos tienen, la compra de vivienda de segunda mano. Y es que el precio de un piso de 80 metros cuadrados ya usado en la Comunitat Valenciana ha aumentado en 37.000 euros en el último año, lo que implica una subida del 22%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa publicado este jueves.

