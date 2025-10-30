El precio de una vivienda de segunda mano sube 37.000 euros en un año en la Comunitat

La inaccesibilidad al mercado inmobiliario es una cantinela que lleva años sonando y que cada vez es más molesta. A pesar de ser la principal ... preocupación para los españoles, no hay indicios a corto plazo de que la subida constante del precio de las viviendas se detenga en algún momento. Ni de compra, ni de alquiler. Ni tampoco en la tercera alternativa para los que menos recursos tienen, la compra de vivienda de segunda mano. Y es que el precio de un piso de 80 metros cuadrados ya usado en la Comunitat Valenciana ha aumentado en 37.000 euros en el último año, lo que implica una subida del 22%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa publicado este jueves.

Así, de 163.000 euros en octubre de 2024 se ha pasado a 200.000 en el mismo mes de este año por una vivienda de segunda mano. Una diferencia que todavía es más abrumadora si se compara en octubre de 2023, cuando el coste medio era de 135.000 euros. Desde ese momento, la subida ha sido progresiva y regular, sin bajadas. Las cifras se extraen tras multiplicar el precio medio del metro cuadrado, que se sitúa en 2.493 euros, por el tamaño de la casa.

La tendencia alcista acerca los precios actuales de las viviendas de segunda mano a los máximos históricos registrados en 2007, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. En ese momento, el mercado alcanzó su punto álgido con «una vivienda tipo de 80 metros cuadrados valorada en 236.160 euros», según explica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos. «Los precios nunca habían estado tan tensionados como en este periodo y la falta de oferta asequible sigue siendo el principal motor del encarecimiento», agrega.

El análisis de Fotocasa coloca a la Comunitat Valenciana como la región donde mayor ha sido el incremento de la vivienda de segunda mano en el último año, con un 22%, por delante de la Región de Murcia y de Asturias, ambas con un 21%; y de Andalucía, con un 20%. Eso sí, el precio del metro cuadrado sigue lejos del de las más caras, que son Baleares y Madrid, regiones donde este ya dobla al de la Comunitat y supera los 5.000 euros.

Precio por provincia y por municipio

Por provincias, aunque Valencia es la que mayor aumento ha sufrido en los últimos 12 meses, Alicante sigue por encima en cuanto al precio medio de comprar una vivienda ya usada, que alcanza los 2.785 euros por metro cuadrado. Valencia se sitúa en 2.280 euros por metro cuadrado y Castellón en 1.718.

Al poner el foco en los municipios, hay uno en el que la vivienda de segunda mano se ha disparado por encima del resto. Se trata de Moncofa, ubicado entre Sagunt y Castelló de la Plana y con acceso al mar. Allí, el precio se ha incrementado un 60% en el último año, mientras que lo más alto de la clasificación lo completan Paterna, con un 45%, y El Verger, con un 42%.