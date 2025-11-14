Paterna tendrá 89 nuevas viviendas junto al Liceo Francés en dos años desde 280.000 euros La promotora Aedas Homes pone en marcha las obras de su nuevo residencial tras una inversión de 25 millones y prevé entregar las primeras casas en el segundo semestre de 2027

Kike Cervera Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:32 Comenta Compartir

Las obras de Llunare, el nuevo residencial de Aedas Homes en Paterna, han dado este jueves el pistoletazo de salida en la parcela contigua a la residencia para mayores Ballesol, situada justo detrás del Liceo Francés y con vistas al barranc de l'Endolçà, un punto donde la promotora llevaba meses preparando el terreno y que desde ahora empieza a transformarse en uno de los proyectos residenciales más grandes del municipio.

El nuevo complejo dispondrá de 89 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, incluidos áticos y bajos con terraza, que la compañía prevé entregar en alrededor de dos años, en el segundo semestre de 2027.

En este sentido, la inversión total asciende a 25 millones de euros, en una promoción que ha tenido una acogida «inusual»: más del 50% de las viviendas están ya vendidas, pese a que su comercialización comenzó hace solo seis meses. Los precios arrancaron en algo menos de 280.000 euros y ahora parten desde 293.000, siempre con garaje y trastero inclusive.

Según Dolores Rubio, gerente de Aedas Homes en Valencia, Llunare está captando a «un cliente local de 30 a 45 años, familias que buscan su primera vivienda o una de reposición, parejas jóvenes y también algunos inversores por el atractivo del alquiler en la zona». Además, el residencial funcionará como una urbanización completa, con piscina, solárium, gimnasio equipado, zona de coworking, aparcamiento de bicicletas, conserjería y buzones inteligentes.

En cuanto a su ubicación, Llunare se levantará en Valterna, un barrio paternero que forma parte del área metropolitana de Valencia y que combina proximidad a la ciudad —a unos 15 minutos— con un entorno residencial consolidado, con comercios, centros educativos, parques y equipamientos deportivos.

Ampliar Imagen del residencial Llunare desde la piscina LP

Finalmente, Rubio ha destacado que los compradores valoran especialmente la ubicación, las terrazas amplias, las opciones de personalización, los espacios comunes y el compromiso con la sostenibilidad, con aerotermia y preinstalación para vehículos eléctricos.

Con Llunare, Aaedas Homes consolida su presencia en el municipio tras la puesta en marcha de Aleria. La compañía considera que la respuesta del mercado confirma el interés por la obra nueva en esta zona del área metropolitana.

Temas

Paterna

Liceo

Vivienda