El ladrillo se dispara en la Comunitat con cuatro de los diez municipios de España donde más se encarece la vivienda

La Comunitat Valenciana vuelve a situarse en el centro del tablero inmobiliario español tras el último estudio publicado por Idealista, que arroja que cuatro ... de los diez municipios donde más se ha encarecido la vivienda en el último año están en territorio valenciano, dato que evidencia la presión creciente que vive el mercado residencial en la región. Los aumentos, todos por encima del 37%, dejan muy atrás la subida media del 15,7% registrada a nivel nacional.

En ese sentido, el informe sitúa a Cox y Rafal, en la provincia de Alicante, como segundo y tercer municipio con mayores incrementos de precio de toda España tras el coruñés Malpica de Bergantiños, con repuntes del 54% y 53%, respectivamente. También en la Comunitat figura La Pobla de Vallbona, en el área metropolitana de Valencia, que registra un aumento del 37%, idéntico al de Gilet, la otra localidad valenciana incluida en el 'top 10' nacional.

Y si bien el estudio apunta también a la Región de Murcia como otro foco destacado en esta escalada de precios con tres municipios en la lista, la concentración de casos en la Comunitat confirma un patrón de fondo más amplio. La combinación de demanda creciente, nuevos residentes, teletrabajo, escasez de obra nueva asequible y un ritmo de compraventas que no afloja está tensionando mercados que hace apenas unos años se movían en cifras mucho más moderadas.

Una dinámica que enlaza directamente con otro informe de la misma plataforma inmobiliaria, emitido esta semana, y que señala a Valencia como la cuarta capital de España con mayor demanda relativa de vivienda, o sea, uno de los lugares donde hay más compradores para una oferta que no crece al mismo ritmo. La ciudad comparte este grupo de «altísima presión» con Madrid, Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife, que encabezan el ranking.

Además, el fenómeno se repite en la provincia de Alicante, aunque por un motivo diferente: con cuatro de sus municipios turísticos colándose entre los diez destinos más caros de España en aquellas zonas donde la demanda es más intensa. Así, localidades como Benissa, Moraira, Altea o Benitatxell superan holgadamente el millón de euros de precio medio por vivienda en venta, lo que refleja un mercado claramente orientado al comprador internacional y al segmento de alto poder adquisitivo.

Esa mezcla —una capital con fuerte demanda interna, áreas metropolitanas en plena expansión y un litoral transformado por la inversión extranjera— ayuda a explicar por qué la Comunitat concentra buena parte de las mayores subidas de precio del país.

Un mercado que corre por delante de la oferta

Si bien, los municipios que experimentan estas subidas excepcionales suelen responder a patrones similares: oferta limitada, desarrollos pausados o bloqueados y una llegada sostenida de nuevos compradores que absorben rápidamente cualquier vivienda disponible. En Cox, Rafal o la Pobla de Vallbona esta situación es especialmente visible, con una expansión residencial que no logra equilibrar la balanza entre oferta y demanda.

Así, con cuatro municipios entre los diez que más se encarecen y una capital situada entre las más deseadas para comprar, la Comunitat Valenciana encara otro cierre de año con el foco puesto en la evolución del mercado residencial. La cuestión ahora —si es que quedase algún género de duda dada la tendencia del último lustro— es si la oferta será capaz de responder o si la brecha seguirá agrandándose y alimentando nuevas subidas de precio en 2026.