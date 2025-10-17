Una inmobiliaria invertirá 130 millones de euros para construir 500 viviendas en Valencia El grupo TM, patrocinador del Valencia CF, prevé alcanzar un volumen de negocio de 1.100 millones para 2027 con la provincia como uno de los pilares clave de su crecimiento

El grupo inmobiliario TM refuerza su presencia en la provincia de Valencia con una inversión de 130 millones de euros destinados íntegramente a proyectos residenciales. La compañía, especializada en turismo residencial y con más de medio siglo de trayectoria, planea desarrollar más de 500 viviendas, una parte de ellas ya en marcha en El Puig de Santa María, y el resto pendiente de la obtención de los últimos permisos administrativos para iniciar su construcción en otro enclave de la provincia.

Así lo anunció su consejero delegado, Pablo Serna, durante la gala 'Conexiones que construyen' celebrada este jueves en el hotel Westin de Valencia. El encuentro, que reunió a empresarios, autoridades y representantes institucionales, sirvió para presentar la hoja de ruta del grupo en el territorio valenciano, «una pieza esencial» en su modelo de crecimiento. «En la actualidad disponemos de suelo para más de 500 viviendas y hemos comprometido una inversión superior a 130 millones de euros. Valencia es destino e inspiración, y queremos contribuir a su desarrollo económico, ambiental, social y urbano», señaló Serna.

La empresa, con sede en Torrevieja, incluye en su Plan Estratégico 2024-2027 la previsión de alcanzar un volumen de negocio de 1.100 millones de euros, con la provincia como uno de los ejes de expansión junto a Alicante y la Costa del Sol. Aunque TM ha consolidado su posición como promotora de turismo residencial (segunda vivienda), su estrategia actual pasa por diversificar su cartera y mantener abierta la puerta a nuevas oportunidades «tanto en la capital como en el resto del territorio valenciano».

En este sentido, el grupo avanza ya en la ejecución del proyecto 'Santa María Sea by TM', con 281 viviendas distribuidas en apartamentos y adosados, ubicados a 150 metros del mar en la playa de El Puig de Santa María. El desarrollo incluye amplias zonas comunes, piscinas climatizadas, gimnasio, club social y un espacio de coworking. «Refleja nuestra apuesta por crear proyectos residenciales únicos, sostenibles y con vocación mediterránea», explicó Augusto Monte, director comercial y de marketing de la compañía.

Además, TM también se encuentra construyendo la 'TM Tower' en Benidorm, que se convertirá en el edificio residencial más alto de Europa, con un enfoque en diseño, eficiencia energética y materiales sostenibles. Dos proyectos con los que la compañía busca reforzar su posicionamiento en el arco mediterráneo y consolidar su marca en el ámbito internacional, según Monte.

Por otro lado, la gala sirvió también para estrechar la colaboración entre la compañía y el tejido empresarial valenciano. «Queremos que las instituciones y las empresas locales nos consideren un aliado estratégico para el crecimiento de esta tierra. Nuestra misión es construir conexiones reales entre administraciones, empresarios, proyectos y sueños», apuntó Serna. En el acto participaron, entre otros, Manuel Argüelles Linares, director general de Energía y Minas de la Generalitat, y Enrique Martí, director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia.

Relación con el Valencia CF

TM Grupo Inmobiliario mantiene desde 2023 una alianza con el Valencia CF, renovada hasta 2028. «Esta es nuestra tercera temporada juntos y nos queda un gran camino por recorrer», indicó Javier Solís, director general del club. «Es una relación que va más allá del patrocinio: compartimos ideales y llevamos el nombre de Valencia y del Mediterráneo por toda Europa y América».

El director de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de TM, Lucas Serrano, definió como «una identidad compartida, no un simple patrocinio» la alianza. «TM aporta solvencia y raíces; el Valencia CF, alcance y emoción. Juntos construimos confianza, y esa confianza es el mejor valor para seguir creciendo», afirmó.