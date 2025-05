Gonzalo Bernardos lanza una advertencia sobre el precio de la vivienda: «No habrá burbuja inmobiliaria en 2025»

A. Pedroche Viernes, 9 de mayo 2025, 00:52 Comenta Compartir

La vivienda es un problema en España. Existe una amplia demanda y una escasa oferta. Esto dificulta mucho poder adquirir una casa. En primer lugar por el precio desorbitado. Esto no sólo sucede en las grandes ciudades, también en las áreas metropolitanas. En muchos municipios se construye menos y el suelo es más caro. También la alta búsqueda de vivienda hace que muchas no duren ni 24 horas en el mercado. Además, han llegado a nuestro país muchos compradores extranjeros con un gran poder adquisitivo que todavía lo ponen todo más complicado. La situación es complicada, especialmente para los más jóvenes que no pueden emanciparse. Muchos están en alquileres temporales sin posibilidad de compra y algunos de ellos se ven obligados a volver con sus padres.

El economista barcelonés Gonzalo Bernardos es un experto en materia de vivienda. Suele acudir a diversos medios de comunicación y programas de televisión para dar su visión acerca de la situación del sector inmobiliario. Recientemente ha lanzado un aviso a todos aquellos que estan planteándose adquirir una casa en propiedad. Ha asegurado que este año es el mejor momento de hacerlo.

Recientemente, Bernardos ha concedido una entrevista a Monopoly Inmobiliario en la que ha asegurado que «los bancos van a dar muchísimo más crédito porque van a ganar menos por cada euro prestado». Para el economista los bancos van a conceder más hipotecas para intentar cubrir márgenes más bajos.

La bajada de los tipos de interés, la compra por parte de extranjero y jóvenes y el mayor acceso al crédito van a propiciar este escenario, según el experto. «Vamos a volver a tener más de 800.000 compraventas en 2025», ha asegurado. «Es posible que vuelvan de manera no masiva, pero menos selectiva, hipotecas por el 90%, 95% y 100%», ha añadido.

Frente a los rumores que aseguran que pronto se producirá un nuevo estallido de la burbuja inmobiliaria, Bernardos ha negado la mayor: «Spoiler: no habrá burbuja inmobiliaria en 2025. Tranquilos». En 2008 los precios bajaron en picado y se desplomó la oferta. Como consecuencia, las promotoras y las constructoras tuvieron problemas de caja y de rentabilidad. Recurrieron a las liquidaciones y los despidos; agravando la situación económica del país.

