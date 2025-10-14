Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos pide un abogado de oficio para comparecer mañana ante el Supremo
Las ministras Ana Redondo, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EFE

El Gobierno reconvierte la emblemática cárcel de Carabanchel para construir 500 viviendas protegidas

El Ministerio de Vivienda incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda para levantar un total de 1.300 inmuebles

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 13:19

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de ocho terrenos e infraestructuras procedentes del Ministerio del Interior y que hasta ahora eran ... terrenos penitenciarios a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el organismo que el Ministerio de Vivienda ha convertido en promotora de vivienda pública y sobre la que el Ejecutivo está haciendo girar sus políticas de ampliación y construcción del parque público en los próximos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  3. 3 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  4. 4 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  5. 5 Así es Marta Mercader Roig, fallera mayor infantil de Valencia 2026
  6. 6 Corrupción en el puerto de Valencia: «Si ese papel cae en manos de la Policía comprometes a gente muy importante»
  7. 7

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 1.000 l/m2 en apenas 20 km2
  8. 8 Una finca se derrumba en Massarrojos con una familia dentro
  9. 9 Aemet actualiza la previsión del tiempo para esta semana en la Comunitat: ¿Hasta cuándo lloverá?
  10. 10 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno reconvierte la emblemática cárcel de Carabanchel para construir 500 viviendas protegidas

El Gobierno reconvierte la emblemática cárcel de Carabanchel para construir 500 viviendas protegidas