En busca de la ganga imposible en la Feria Urbe 2018

«Venimos a comprar y queremos un piso en Valencia. Nos gusta Benimaclet, pero de precio está intocable, así que estamos mirando también en Benicalap o Malilla. Nos estamos resistiendo a irnos a un pueblo, pero en la capital los precios son muy elevados». Juan Miguel y Lourdes habían acudido en la mañana de hoy a la Feria Inmobiliaria del Mediterráneo Urbe para informarse sobre las nuevas promociones en marcha tanto en la ciudad como en los alrededores y, como la mayor parte de los visitantes, sus deseos eran difíciles de compaginar con el precio de los inmuebles. «Tenemos de límite 200.000 euros y queremos comprar sobre plano, que sale más económico, o VPO, que hay muy poco. La idea es que en un par de años nos entreguen las llaves», han apuntado.

Algo parecido les sucede a Paula y Alejandro, otra pareja residente en la capital en busca de su futuro hogar. «Queremos comprar un piso de obra nueva, sobre plano, en Campanar o Rascanya, pero los precios son elevados, se nota que están volviendo a subir. Además, hace falta una entrada fuerte, por lo que necesitas tener ahorros. La idea es que la entrega de llaves sea de cara a 2020». En esta línea, la mayor parte de los visitantes consultados por LAS PROVINCIAS ponían en el precio uno de los principales escollos para encontrar la vivienda que más se ajusta a sus necesidades.

Sin embargo, no todos los interesados están buscando obra nueva. En el caso de José y Vanesa, vecinos de Paterna, el objetivo es conseguir una segunda vivienda en la costa, bien en la provincia de Valencia o en la de Castellón. «Nos dicen que nos cogen los datos y que nos llamarán», han indicado. Lo que más interesa a esta pareja sería un apartamento en Gandia, pero de segunda mano, ya que «la obra nueva se dispara». Francisco, por su parte, ahora vive en Torrevieja por motivos de trabajo, pero adquirió una vivienda en Malilla en la edición de la Feria Urbe del año pasado. «He venido a comparar precios a ver si hice una buena compra y, por lo que veo, han subido los precios en esta zona. Veremos cuando me lo den en 2020», ha señalado. Javier y Susana buscan «algo por los alrededores» del nuevo Hospital La Fe pero, por el momento, «no hemos visto nada que nos cuadre», puesto que la concesión de hipotecas bancarias «ya no es como antes, que te daban el cien por cien».

Manuel Molines

Precisamente el ámbito hipotecario es una de las cuestiones en la que los promotores hacen especial incidencia a la hora de informar a los potenciales clientes sobre la compraventa de un inmueble. Como ha explicado a este diario José María Sáez, director de Primer Grupo Inmobiliarias, los clientes deben contar con alrededor del 30% del precio de venta del inmueble, o poder reunir ese dinero durante los meses siguientes a la reserva, ya que a la firma de la escritura ese porcentaje debe estar ya abonado. Bort también ha apuntado que los visitantes se están fijando en gran medida en el precio de los inmuebles, de ahí que buena parte de ellos se planteen acudir al área metropolitana de la capital, a municipios donde es algo más barato adquirir una vivienda. En relación a la sentencia del Tribunal Supremo, en la que apunta que los impuestos de una compraventa deben correr a cargo del banco y no de los compradores como se venía haciendo hasta ahora, ha indicado que la incertidumbre ha llevado incluso a paralizar, incluso, la firma de escrituras; mientras que también han detectado la presencia de personas interesadas en adquirir un inmueble, pero que prefieren esperar para ver de qué forma evoluciona la decisión del Supremo.

También ha destacado que Valencia cuenta en la actualidad con una amplia oferta de obra nueva frente a los años de la crisis económica, en la que existía cierto déficit de este tipo de inmuebles. Se ha referido, asimismo, a los retrasos del Ayuntamiento a la hora de conceder licencias de construcción, plazos que en buena parte de las ocasiones se demoran más de un año. Esto repercute también en los plazos que manejan las pequeñas y medianas constructoras para poner en marcha sus promociones puesto que, para activar una promoción, suelen requerir financiación bancaria y, para conseguirla, necesitan tener un determinado porcentaje de viviendas reservadas. Por tanto, se dan casos en los que las constructoras ya cuentan con esas viviendas reservadas y con la financiación bancaria, pero no pueden iniciar la construcción ante la falta de la licencia, de ahí que la entrega de llaves pueda demorarse hasta los dos o tres años. Estos retrasos, ha comentado, se han registrado, especialmente, después del cambio de los gobiernos municipales, especialmente en la ciudad de Valencia, puesto que en municipios de la periferia estos trámites suelen ser más ágiles. En el stand de Primer Grupo, por ejemplo, se están promocionando inmuebles en Paterna y L'Eliana.

La reactivación del mercado inmobiliario también se ha hecho patente en la actual Feria Urbe, puesto que en esta edición se están ofertando más de un millar de vivienda, prácticamente el doble que en la feria del pasado año. Más de medio centenar de expositores, por tanto, tratan de trasladar las ventajas de sus promociones a los clientes que, según destacan fuentes de la organización de la feria, «destacan por su calidad y su sostenibilidad». «Muchas de las promociones presentes son edificios sostenibles y saludables, de mínimo impacto al medio ambiente y cuentan con el sello europeo de construcción sostenible Breeam». Asimismo, las promociones ofrecen viviendas con más de tres dormitorios, garaje y trastero incluidos en el precio, y aparece un nuevo concepto, el bicicletero (espacio para dejar las bicicletas), «viviendas que se adaptan a las necesidades de la familia actual».

Desde Urbe también destacaron que entre los expositores que han acudido a esta edición se encuentran las principales reseñas de la Comunitat, como Aedas Home, Aelca, Avanza Urbana, Básico Homes, Domio, Engel & Völkers, Ficsa, Firmus Homes, Hábitat Inmobiliaria, Urbem o Urvitra, entre otras, así como las consultoras Olivares Consultores y CBRE. La feria puede visitarse hoy sábado hasta las 20.00 horas y mañana domingo entre las 11.00 y las 15.00 horas.