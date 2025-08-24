Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'

Qué fácil es demonizar los cultivos

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:47

Un informe del Ministerio de Transición Ecológica y de la organización ecologista SEO BirdLife señala que la presión urbanística y la agricultura intensiva amenazan la ... presencia de aves en la Albufera. Afirman que las construcciones frenan las rutas migratorias (de las aves) y la agricultura afecta a los ecosistemas. ¿Quedaba alguien por saber que la casa donde vive sustituyó un terreno donde antaño crecían plantas, del tipo que fuera, y entre ellas anidaban de forma natural los animalillos que hubiera? El hombre se hace sitio para vivir; también para trabajar, para guardar el coche, para hacer colegios y hospitales, y museos y residencias para mayores, y hoteles y aeropuertos para hacer negocios y turismo. Todos los hombres y mujeres. Quien esté libre de ello que arroje la primera piedra. Y que demuestre que vive en la cueva, se abriga con su mera artesanía personal y come lo que pille por ahí, sin cultivar. ¿Y lo de beber? Ah, pues de la acequia, si ve que el agua es apetecible. O de algún charco, cuando llueva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  3. 3 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  4. 4 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6

    Los hilos de colores valencianos que ha usado Gucci o El Ganso se destiñen para siempre
  7. 7 Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo
  8. 8 Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja
  9. 9 Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales
  10. 10 Sanidad exige la retirada de los supermercados de una marca de arroz vendido en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Qué fácil es demonizar los cultivos