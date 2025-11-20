Vicente Boluda: «En 2027 va a existir el corredor mediterráneo, pero no como a nosotros nos gustaría»

Vicente Boluda, el máximo dirigente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), principal impulsora del movimiento de reivindicación por el corredor mediterraneo, ha sido ... claro: el último acto empresarial no supone el fin de la presión empresarial para agilizar la puesta en marcha del proyecto. Y no solo eso, Boluda ha asegurado que la intención del empresariado valenciano va más allá de tener una conexión tanto con el norte como con el sur y ha lamentado que el modelo que empezará a funcionar en 2027, según ha prometido el ministro de Transporte, Óscar Puente, no se ajusta a sus exigencias.

«En el año 2027 va a existir el corredor. No como a nosotros nos gustaría, que es con doble plataforma y mucho más importante, pero bueno, por lo menos se va a poder se va a poder utilizar», ha comentado Boluda al referirse a la línea de alta velocidad que unirá Almería con Francia en un plazo de dos años.

En ese sentido, el empresario ha vaticinado que el corredor mediterráneo va a iniciar su actividad «un poco ya cargadito» debido a la inexistencia de la doble plataforma que permitiría separar la red de alta velocidad del resto del transporte ferroviario.

Un aspecto que preocupa especialmente en las ciudades como Valencia, donde la lentitud de las actuaciones está generando «cuellos de botella». El túnel pasante es una necesidad, según explica el presidente de AVE, «ya que en estos momentos, como ocurriera en los años 80 con la autopista del mediterráneo, volvemos a ser el semáforo de Europa, en esta ocasión ferroviario».

Por ello, Boluda ha defendido la inclusión de Valencia en los planes de expansión ferroviaria del Gobierno y ha criticado el abandono de ciudades y zonas «muy importantes» para la economía nacional con el actual modelo radial. No obstante, el dirigente no ha hablado del sistema actual desde el rechazo, sino más bien ha planteado la opción del corredor mediterráneo como un complemento: «No es que nosotros estemos en contra de la España radial, lo que queremos son las dos».

La búsqueda de ese modelo compartido fue el origen, entre 2008 y 2009, del movimiento empresarial #QuieroCorredor, que según Boluda ha alcanzado su objetivo inicial, que era el de movilizar al sector empresarial, a la clase política y a la sociedad para comprender la necesidad de una infraestructura como el corredor.