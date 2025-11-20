Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicente Boluda, durante su intervención en el acto de #QuieroCorredor.

Vicente Boluda, durante su intervención en el acto de #QuieroCorredor. JL Bort

Vicente Boluda: «En 2027 va a existir el corredor mediterráneo, pero no como a nosotros nos gustaría»

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios celebra los avances conseguidos en la infraestructura aunque reconoce que la infraestructura iniciará su actividad algo saturada

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:04

Vicente Boluda, el máximo dirigente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), principal impulsora del movimiento de reivindicación por el corredor mediterraneo, ha sido ... claro: el último acto empresarial no supone el fin de la presión empresarial para agilizar la puesta en marcha del proyecto. Y no solo eso, Boluda ha asegurado que la intención del empresariado valenciano va más allá de tener una conexión tanto con el norte como con el sur y ha lamentado que el modelo que empezará a funcionar en 2027, según ha prometido el ministro de Transporte, Óscar Puente, no se ajusta a sus exigencias.

