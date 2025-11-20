Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet anuncia un fin de semana invernal en la Comunitat y activa un triple aviso amarillo
Juan Roig saluda a Vicente Lafuente, antes del inicio del acto #QuieroCorredor. JL Bort

La comparativa de Juan Roig entre Valencia y Madrid para reivindicar el corredor mediterráneo

El empresario se muestra insatisfecho con el ritmo al que avanza la infraestructura en la Comunitat

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:54

Comenta

La figura de Juan Roig siempre ha estado muy presente en la reivindicación empresarial del corredor mediterráneo. Este jueves, en el último acto del ... movimiento #QuieroCorredor, el dirigente valenciano ha vuelto a reclamar celeridad en la ejecución de las obras y no ha evitado realizar comparaciones con otros territorios para demostrar que las inversiones en la red ferroviaria en la Comunitat han estado muy por debajo de lo que hubiera sido necesario.

