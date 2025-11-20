La comparativa de Juan Roig entre Valencia y Madrid para reivindicar el corredor mediterráneo

La figura de Juan Roig siempre ha estado muy presente en la reivindicación empresarial del corredor mediterráneo. Este jueves, en el último acto del ... movimiento #QuieroCorredor, el dirigente valenciano ha vuelto a reclamar celeridad en la ejecución de las obras y no ha evitado realizar comparaciones con otros territorios para demostrar que las inversiones en la red ferroviaria en la Comunitat han estado muy por debajo de lo que hubiera sido necesario.

El propietario de Mercadona inició su intervención ante los medios de comunicación haciendo una comparativa entre Madrid y la Comunitat respecto a los plazos de construcción de infraestrcuturas. «Cuando llegue la M-100, después de la M-30, la M-40, la M-50... ya nos toca el corredor mediterráneo a los que somos del Mediterráneo», ha bromeado Roig.

El propietario de Mercadona ha lamentado el ritmo al que avanzan las obras y se ha mostrado insastifecho con el progreso alcanzado tras nueve año de presión por parte del sector empresarial. «El mensaje al final es que la segunda y tercera ciudad de España no están unidas por algo. No estamos satisfechos», ha indicado el empresario.

En esa línea, Roig ha hecho mención al nuevo plan del Ministerio de Transportes de aumentar la velocidad en la conexión entre Madrid y Barcelona a los 350 kilómetros por hora para volver a comparar las actuaciones que se realizan en otros puntos de España con las que se ejecutan en la Comunitat: «Nosotros no queremos ir a 350 kilómetros por hora, nosotros con pasar de 100 kilómetros por hora entre Valencia y Barcelona ya estaríamos contentos».

De hecho, la conexión entre la Comunitat y Cataluña ha sido una de las principales reivindicaciones de Roig, que ha pedido que se actúe de forma ágil para dotar una línea de alta velocidad entre Valencia y Barcelona, sin depender de las obras del túnel pasante: «El túnel pasante desde luego es una es una infraestructura muy importante, pero más importante todavía es aunque no haya túnel pasante, por lo menos que entre Valencia y Alicante o Valencia y Barcelona tuviéramos el corredor mediterráneo».