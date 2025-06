Valencianos y turistas se lanzan a los centros comerciales en el arranque de la campaña veraniega

Es domingo, en Valencia el termómetro marca 30 grados y la ciudad descuenta los días para que arranque de forma oficial el verano. Todavía ... queda una semana para ello, pero el comercio ya ha iniciado la campaña veraniega con el primer domingo de tiendas abiertas. En el centro, no demasiada gente. Algún que otro turista que busca resguardarse del calor y valencianos que aprovechan para comprar un libro, un bañador o simplemente hacer devoluciones. Situación muy distinta en los grandes centros comerciales, donde el ir y venir de familias, parejas, amigos y también turistas no cesa.

Las joyerías y tiendas de lujo de principio de la calle Colón permanecen cerradas en este penúltimo domingo de primavera. Sin embargo, El Corte Inglés de Pintor Sorolla marcaba la línea de salida de un kilómetros de establecimientos abiertos. De hecho, las grandes tiendas eran las únicas que atraían atención de valencianos, pero sobre todo de visitantes internacionales que se tomaban un descanso en sus viajes en su interior.

En el pequeño comercio, clientes a cuentagotas. «Yo creo que la gente no sabía no sabía que estábamos abiertos. Han venido un par de señoras a hacer devoluciones, pero poco más», comentaba una dependienta a la que también le ha tocado trabajar este domingo. Eso sí, siempre hay alguien que aprovecha. «No necesitaba nada, pero hemos venido a dar una vuelta por el centro y hemos entrado. Aquí al menos se está fresquito», argumentaba un matrimonio al que la jornada dominical de tiendas abiertas no le ha venido mal para renovar el armario.

La zona de cultura y electrodomésticos de El Corte Inglés de Colón sí que tenía algo más de ajetreo. No eran pocos los clientes que salían cargados con un libro del centro comercial antes de ir a comer con amigos. A pesar de poder conducir con comodidad por las vías principales de la ciudad, el ambiente en el centro no se echaba en falta, principalmente cerca de terrazas y restaurantes cuando se aproximaba la hora del aperitivo.

A un par de kilómetros de allí, en el centro comercial Aqua, cuatro carteles azules informaban de que el recinto estaba abierto. Y se notaba. Las escaleras mecánicas no paraban de subir y de bajar. Primera planta del parking completa, niños jugando en el parque interior y bolsas de todos los tamaños y colores paseando por todos los pisos del centro comercial.

Si en el centro los turistas eran los principales clientes de las grandes superficies, en la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias había más familias que viajeros. Aunque no resultaba difícil escuchar algo de italiano, inglés o francés. Allí, el inicio de campaña veraniega sí que ha resultado rentable para las tiendas. «Desde primera hora no ha habido ni un rato sin que entre gente. Los domingos suelen ser buenos», comentaba la responsable de una tienda mientras las trabajadoras atendían en caja.

Desde este domingo y hasta final de año esa será la tendencia, ya que los centros comerciales y comercios de zonas de gran afluencia turística en toda la Comunitat no cerrarán sus puertas en toda la semana. Eso sí, con excepciones como los días 15 de agosto, 9 de octubre o 31 de diciembre, en los que deberán bajar la persiana. El pequeño comercio y las tiendas ubicadas en esas zonas con gran afluencia turísitca también tiene la opción de hacerlo, aunque la decisión en esos casos es más complicada, ya que la rentabilidad para ellas no es comparable a la de las grandes superficies.