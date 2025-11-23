Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El uso de nuevas tecnologías se va abriendo paso en comunidades de regantes

REDACCIÓN

VALENCIA.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

El uso de nuevas tecnologías se va abriendo paso, poco a poco, en el sector agrario, conforme se perfeccionan y diversifican las herramientas disponibles, sus creadores y vendedores demuestran que realmente son eficaces y entre agricultores y comunidades y otras asociaciones de regantes se asienta paulatinamente el convencimiento de que invertir en todo ello sirve para avanzar y ahorrar costes.

La finca experimental Synyent de AVA-Asaja ha vuelto a ser escenario de la presentación de algunos de estos sistemas y dispositivos, durante una jornada organizada por la Asociación de Pozos de Riego y Usuarios de Aguas Subterráneas, con la colaboración de la Conselleria de Agricultura.

Entre los mensajes de los ponentes, una constante que puede resumirse en esta idea: «Debemos apostar por la introducción de las nuevas tecnologías para ganar eficiencia energética y conseguir una agricultura más sostenible, competitiva y rentable».

El secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, y el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, coincidieron en señalar «la necesidad de construir más infraestructuras hidráulicas, no solo pensando en prevenir sequías, sino también para minimizar los daños de futuras riadas, y de modernizar el regadío, adoptando las innovaciones que vayan surgiendo para no perder ni gota».

Se presentaron modernos drones para detectar plagas y situaciones de estrés hídrico y realizar tratamientos, así como complejos sistemas de sensores y sondas de humedad para optimizar el riego y ganar calidad en las cosechas.

