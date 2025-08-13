Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ron Gourlay: «No estoy aquí para pelear por la permanencia»
Los campos de arroz afectados por la Dana Irene Marsilla

La Unió denuncia el bloqueo administrativo que mantiene sin ayudas al 6% de las parcelas afectadas por la dana

La organización reclama claridad jurídica, compensaciones justas y la conservación de derechos de riego y una Política Agrícola Común para los agricultores

Alejandra Carrillo

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:56

La Unió Llauradora ha advertido de que alrededor del 6% de las parcelas dañadas por la dana del pasado año continúan en un limbo ... administrativo, sin que sus propietarios sepan si recibirán ayudas ni cuándo podrán cobrarlas. Se trata de terrenos que el Gobierno ha incorporado al Dominio Público Hidráulico (DPH) y cuya situación, casi diez meses después de la catástrofe, sigue sin resolverse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  6. 6 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  7. 7 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  9. 9 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal
  10. 10

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Unió denuncia el bloqueo administrativo que mantiene sin ayudas al 6% de las parcelas afectadas por la dana

La Unió denuncia el bloqueo administrativo que mantiene sin ayudas al 6% de las parcelas afectadas por la dana