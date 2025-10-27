La UE propugna más ayudas para los jóvenes y que las cofinancien los Estados miembros

REDACCIÓN VALENCIA. Lunes, 27 de octubre 2025, 00:11 Comenta Compartir

La Comisión Europea ha hecho un llamamiento a los 27 Estados miembros para que asignen un 6% de los fondos nacionales de la PAC a iniciativas que aseguren el relevo generacional en el sector agrícola. La intención de Bruselas es que la proporción de jóvenes en el campo europeo crezca del 12% actual al 24% de aquí al año 2040.

El plan ha sido denominado 'Estrategia para el relevo generacional en la agricultura' por el comisario del ramo, Christophe Hansen, quien ha citado esta anécdota como ejemplo que justifica tal empeño: «En mi primer diálogo con jóvenes, celebrado en diciembre del año pasado, conocí a Anja, una joven de Eslovenia, que me dijo: 'Si consigues que mi hermano y yo sigamos dedicándonos a la agricultura dentro de cinco años, habrás hecho un buen trabajo'. Así que diría que esa es mi misión. Empezaré lo antes posible».

Sin embargo el plan nace con un problema que puede marcar diferencias sensibles, pues habla de que cada Estado cofinancie buena parte de ese aumento de las ayudas que propone, subiendo el límite máximo a nada menos que 300.000 euros por beneficiario. Teniendo en cuenta el 6% de inversión propia que el documento pide a los Estados para medidas que fomenten la renovación generacional, en el caso de España, con 37.235 millones de euros de la PAC asignados en principio para los años 2028-2034, debería destinar unos 2.200 millones a esta finalidad.

También se propone la participación de jóvenes agricultores en un programa Erasmus para emprendedores.