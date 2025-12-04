Esta es la ubicación de los 18 nuevos supermercados abiertos por Consum en 2025 La cooperativa estrena una nueva tienda este jueves en la pedanía murciana de Torreagüera

La estrategia de Consum de expandirse más allá de los confines de la Comunitat Valenciana sigue adelante. Así se constata con la última tienda que se abrirá a partir de este jueves en la pedanía murciana de Torreagüera, con la que se completa el objetivo fijado a principios de año de estrenar 18 nuevos supermercados. Un motivo más de celebración para la cooperativa de alimentos que este año cumple 50 años desde su fundación y que mantiene la dinámica ascendente, en ventas y en clientes, de los últimos años.

A pesar de que el origen de Consum se enmarca en Alaquàs, un pueblo del área metropolitana de Valencia, la cooperativa se ha ido expandiendo en varias comunidades autónomas. De esta manera, en el último año, se han inaugurado seis supermercados en Catalunya, tres en la región de Murcia, dos en Andalucía y siete en la Comunitat Valenciana. Para el próximo ejercicio 2026, Consum prevé mantener el ritmo de aperturas de estos últimos años con 18 nuevos establecimientos propios.

El establecimiento que se abrirá este jueves en Murcia está ubicado en la Avenida de San Javier, cuenta con más de 1.400 metros cuadrados y se trata de una zona sin otros supermercados Consum ni Charter cercanos.

El supermercado contará con un equipo de 34 trabajadores, todos ellos residentes en la localidad y poblaciones cercanas. Ofrecerá atención personalizada en pescadería, charcutería y carnicería, además de secciones de fruta y verdura a granel, horno, perfumería y mascotas, junto a las marcas exclusivas Consum. El centro dispone de 89 plazas de aparcamiento con dos puntos de recarga para vehículos eléctricos. Con esta apertura, Consum alcanza más de medio centenar de tiendas en la región (33 Consum y 20 Charter).

De entre los 18 nuevos establecimientos abiertos en 2025, destacan los nueve supermercados adquiridos a Kuups Design International, que operaban bajo la enseña Economy Cash, y el de Xàtiva, procedente de la red Vidal Tiendas.

En la Comunitat Valenciana, las nuevas tiendas se han abierto en Massanassa, Sueca, Torrevieja, Xàtiva, Aldaia, Alaquàs y Gandía. Cataluña también ha sido protagonista con aperturas en Mataró, Amposta, Terrassa, Lleida, Vilanova i la Geltrú y Olot. En Andalucía, Consum ha sumado dos nuevas tiendas en Albox y Almería. Por último, en la Región de Murcia, se han inaugurado supermercados en Caravaca, Cartagena y este último de Torreagüera.

Durante 2024, la Cooperativa creó 653 nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar una plantilla de 21.869 trabajadores. Los socios trabajadores son propietarios de la Cooperativa, por lo que se implican en la gestión y se reparten los beneficios. En 2024 se repartieron 105,4 millones de euros: 65,5 millones de euros, que corresponden al reparto de resultados cooperativos y 39,9 millones de euros, a primas por incentivos.

